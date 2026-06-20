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Η μεταλλική κατασκευή θα εγκατασταθεί τον Δεκέμβριο σε απομονωμένη περιοχή της Τασμανίας, διαθέτοντας ηλιακά πάνελ και ανθεκτικά συστήματα αποθήκευσης πληροφοριών για ακραίες συνθήκες.

Οι δημιουργοί αναβάθμισαν τις υποδομές του έργου, το οποίο λειτουργεί ως πλανητικό αρχείο αντλώντας έμπνευση από τα μαύρα κουτιά των αεροσκαφών.

Το εγχείρημα συνεχίζει να προκαλεί συζητήσεις διεθνώς, ισορροπώντας μεταξύ της επιστημονικής τεκμηρίωσης και του συμβολικού χαρακτήρα μιας πιθανής περιβαλλοντικής προειδοποίησης.

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Μετά από πέντε χρόνια σιωπής και αμφιβολιών, το φιλόδοξο project «Earth’s Black Box» («Μαύρο Κουτί της Γης») επιστρέφει και ετοιμάζεται να εγκατασταθεί σε ένα απομονωμένο αεροδρόμιο κοντά στο Κουίνσταουν της Τασμανίας, κοντά στην Αυστραλία, με στόχο να καταγράψει την πορεία της ανθρωπότητας απέναντι στην κλιματική αλλαγή και τα κρίσιμα περιβαλλοντικά δεδομένα του πλανήτη, σύμφωνα με τον Guardian.

Το έργο, που είχε παρουσιαστεί με μεγάλη δημοσιότητα το 2021 και στη συνέχεια φάνηκε να «παγώνει», επανέρχεται με τους δημιουργούς του να ανακοινώνουν ότι η συναρμολόγηση των επιμέρους τμημάτων βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι το πλήρες μεταλλικό μονολιθικό σύστημα θα εγκατασταθεί τον Δεκέμβριο.

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Η κατασκευή, μήκους 16 μέτρων και ύψους τεσσάρων, έχει σχεδιαστεί ώστε να αντέχει ακόμη και σε ακραίες συνθήκες και ενδεχόμενες παγκόσμιες καταστροφές. Στην κορυφή της θα τοποθετηθούν ηλιακά πάνελ προστατευμένα με γυαλί, ενώ στο εσωτερικό της θα αποθηκεύονται εκατοντάδες ροές δεδομένων που αφορούν την υγεία του πλανήτη, από μετεωρολογικές μεταβολές μέχρι ανθρώπινες δραστηριότητες.

Το concept βασίζεται στο «μαύρο κουτί» των αεροσκαφών, το οποίο καταγράφει κρίσιμες πληροφορίες πριν από ένα αεροπορικό δυστύχημα. Αντίστοιχα, το συγκεκριμένο σύστημα φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένα είδος πλανητικού αρχείου, καταγράφοντας κάθε βήμα της ανθρωπότητας προς πιθανή περιβαλλοντική κατάρρευση.

Το project παρουσιάστηκε αρχικά την περίοδο της διάσκεψης Cop26 του ΟΗΕ στη Γλασκώβη, προκαλώντας παγκόσμιο ενδιαφέρον και έντονες συζητήσεις για το αν πρόκειται για επιστημονικό εργαλείο ή καλλιτεχνική παρέμβαση με συμβολικό χαρακτήρα. Μετά την αρχική δημοσιότητα, η δραστηριότητά του σχεδόν εξαφανίστηκε, με ελάχιστη παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα.

Οι δημιουργοί του υποστηρίζουν πλέον ότι το έργο έχει ωριμάσει τεχνικά και οργανωτικά, με βελτιωμένα συστήματα αποθήκευσης δεδομένων και νέες υποδομές για τη μακροχρόνια λειτουργία του. Παράλληλα, τοποθετείται σε ένα απομονωμένο και γεωλογικά σταθερό σημείο της Τασμανίας, επιλογή που θεωρείται κρίσιμη για την αντοχή του στο χρόνο.

Το εγχείρημα συνεχίζει να προκαλεί συζητήσεις διεθνώς, καθώς ισορροπεί ανάμεσα στην επιστήμη, την τέχνη και την κλιματική προειδοποίηση, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα αν θα αποτελέσει τελικά ένα αρχείο της καταστροφής ή μια υπενθύμιση ότι αυτή μπορεί ακόμη να αποφευχθεί.

(Με πληροφορίες από Guardian)