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Στην επιχείρηση συμμετείχαν 16 χώρες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, με στόχο την καταπολέμηση της προπαγάνδας και της στρατολόγησης νέων χρηστών.

Εξτρεμιστικές ομάδες χρησιμοποιούν παιχνίδια ρόλων για να αναπαριστούν τρομοκρατικές δομές και να προσεγγίζουν ανηλίκους μέσα από διαδραστικά σενάρια ριζοσπαστικοποίησης.

Οι αρμόδιες αρχές υπέδειξαν το προβληματικό υλικό στις εταιρείες φιλοξενίας, επιδιώκοντας την ενίσχυση της συνεργασίας με τη βιομηχανία των ηλεκτρονικών παιχνιδιών.

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Περισσότερους από 9.000 συνδέσμους με τρομοκρατικό και εξτρεμιστικό περιεχόμενο σε 47 πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και διαδικτυακών παιχνιδιών εντόπισε η Europol, στο πλαίσιο μεγάλης διεθνούς επιχείρησης με τη συμμετοχή 16 χωρών, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα και το Βέλγιο. Η επιχείρηση, τα αποτελέσματα της οποίας ανακοινώθηκαν την Τρίτη (3 Νοεμβρίου), αποκάλυψε πώς εξτρεμιστικές και τρομοκρατικές ομάδες αξιοποιούν τα online παιχνίδια για τη διάδοση προπαγάνδας, τη ριζοσπαστικοποίηση χρηστών και τη στρατολόγηση νέων οπαδών, ακόμη και ανηλίκων.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό της ειδικής μονάδας της Europol για το τρομοκρατικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο (EU Internet Referral Unit – EU IRU), σε συνεργασία με τις ισπανικές αρχές.

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Συμμετείχαν εξειδικευμένες υπηρεσίες από την Ελλάδα, το Βέλγιο, την Αυστραλία, την Κροατία, τη Φινλανδία, την Ουγγαρία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, τη Νορβηγία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Σουηδία, τη Σλοβενία, την Ουκρανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Από τα παιχνίδια ρόλων στην τρομοκρατική προπαγάνδα

Στο επίκεντρο των ερευνών βρέθηκε μια ιδιαίτερη μορφή διαδικτυακής δραστηριότητας, γνωστή ως Live Action Role-Playing (LARPing), κατά την οποία οι συμμετέχοντες υποδύονται συγκεκριμένους χαρακτήρες και αναπαριστούν καταστάσεις μέσα σε περιβάλλοντα παιχνιδιών.

Μέσα στα διαδικτυακά παιχνίδια, οι εξτρεμιστικές κοινότητες αναπαράγουν τις δομές, τις αφηγήσεις και τα σύμβολα τρομοκρατικών οργανώσεων, φτάνοντας ακόμη και στην αναπαράσταση πραγματικών τρομοκρατικών επιθέσεων. Οι συμμετέχοντες υποδύονται μέλη τρομοκρατικών ομάδων και αναδημιουργούν γεγονότα που συνδέονται με τη δράση τους.

Σύμφωνα με την Europol, αυτές οι δραστηριότητες μπορούν να εξελιχθούν σε συντονισμένες προσπάθειες παραγωγής και διάδοσης τρομοκρατικής προπαγάνδας, αλλά και στρατολόγησης νέων μελών και υποστηρικτών, μεταξύ των οποίων νέοι και ανήλικοι.

Η ιδιαίτερη επικινδυνότητα του φαινομένου έγκειται στο γεγονός ότι οι τρομοκρατικές και βίαιες εξτρεμιστικές ιδεολογίες ενσωματώνονται στην ίδια την εμπειρία του παιχνιδιού. Έτσι, οι χρήστες δεν εκτίθενται απλώς σε προπαγανδιστικό περιεχόμενο, αλλά συμμετέχουν ενεργά σε διαδραστικά περιβάλλοντα που, όπως προειδοποιεί η Europol, μπορούν να συμβάλουν στη ριζοσπαστικοποίησή τους.

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Το περιεχόμενο που εντοπίστηκε περιλάμβανε τζιχαντιστική προπαγάνδα, καθώς και υλικό που προωθούσε τον ακροδεξιό, τον ακροαριστερό και τον αναρχικό βίαιο εξτρεμισμό.

Η ευρωπαϊκή αστυνομική υπηρεσία επισημαίνει ότι ο εντοπισμός αυτού του υλικού είναι κρίσιμος για τον περιορισμό της τρομοκρατικής προπαγάνδας και την αποτροπή της αξιοποίησής της τόσο για στρατολόγηση όσο και για την πραγματοποίηση βίαιων ενεργειών.

Στο μικροσκόπιο της ΕΕ οι πλατφόρμες gaming

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Στο πλαίσιο της επιχείρησης, οι αρμόδιες υπηρεσίες υπέδειξαν στις εταιρείες που φιλοξενούσαν το περιεχόμενο περισσότερους από 9.000 συνδέσμους, προκειμένου να εξεταστούν και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα.

Η ανακοίνωση δεν διευκρινίζει πόσοι από τους συνδέσμους αφαιρέθηκαν τελικά, ούτε κατονομάζει τις 47 πλατφόρμες στις οποίες εντοπίστηκε το υλικό.

Δεν πρόκειται, πάντως, για μεμονωμένη επιχείρηση. Η Europol είχε πραγματοποιήσει αντίστοιχη δράση το 2025, ενώ η εκμετάλλευση των διαδικτυακών παιχνιδιών από εξτρεμιστικές ομάδες αναγνωρίζεται πλέον ως αναδυόμενη απειλή στην ευρωπαϊκή έκθεση για την τρομοκρατία EU TE-SAT 2026.

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Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσα από την ατζέντα ProtectEU για την πρόληψη και αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας με τη βιομηχανία ηλεκτρονικών παιχνιδιών.

Στόχος είναι ο έγκαιρος εντοπισμός και ο περιορισμός της διάδοσης εξτρεμιστικών αφηγήσεων σε ψηφιακούς χώρους όπου δραστηριοποιούνται εκατομμύρια νέοι χρήστες.

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