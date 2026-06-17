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Την εκτίμηση ότι η Τουρκία χάνει τη σημερινή ευκαιρία που δημιουργεί η αναζωπύρωση της πολιτικής διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκφράζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επισημαίνοντας ότι η απουσία ουσιαστικών δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων εξακολουθεί να αποτελεί βασικό εμπόδιο στην ενταξιακή της πορεία.

Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε την Τετάρτη με 381 ψήφους υπέρ, 107 κατά και 171 αποχές, οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι, παρά τις επανειλημμένες δηλώσεις της τουρκικής κυβέρνησης περί προσήλωσης στον στόχο της ένταξης στην ΕΕ, τα βασικά προβλήματα που επηρεάζουν τη διαδικασία προσχώρησης παραμένουν άλυτα.

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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Άγκυρα να αντιμετωπίσει τις χρόνιες ελλείψεις που καταγράφονται στους τομείς του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατικής λειτουργίας των θεσμών, της ελευθερίας του Τύπου και των θεμελιωδών ελευθεριών. Παράλληλα, ζητεί από την τουρκική κυβέρνηση να επιδείξει σεβασμό στις σχέσεις καλής γειτονίας και στο διεθνές δίκαιο.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις σχέσεις της Τουρκίας με κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το ψήφισμα να εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα χωρών της ΕΕ, όπως η Ελλάδα και η Κύπρος.

Οι ευρωβουλευτές ασκούν, ωστόσο, κριτική και προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, υποστηρίζοντας ότι η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (EEAS), αλλά και πολλών κρατών-μελών υπήρξε περιορισμένη απέναντι στις εξελίξεις στην Τουρκία. Για τον λόγο αυτό, καλούν την Ευρωπαϊκή Ένωση να υιοθετήσει πιο αποφασιστική στάση υπέρ των δημοκρατικών αρχών και του κράτους δικαίου.

Παρά το γεγονός ότι οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις παραμένουν ουσιαστικά παγωμένες από το 2018, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνωρίζει ότι η Τουρκία εξακολουθεί να αποτελεί χώρα στρατηγικής και γεωπολιτικής σημασίας, καθώς και σημαντικό σύμμαχο στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο εισηγητής της έκθεσης, Ισπανός ευρωβουλευτής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Νάτσο Σάντσεθ Αμόρ, ο οποίος υποστήριξε ότι η Τουρκία κινείται με ταχείς ρυθμούς προς ένα πλήρως αυταρχικό μοντέλο διακυβέρνησης.

Όπως ανέφερε, οι πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), τη μεγαλύτερη δύναμη της αντιπολίτευσης, και τη νόμιμη ηγεσία του αποτελούν ακόμη ένα παράδειγμα της ευρύτερης διάβρωσης του δημοκρατικού πλουραλισμού και του κράτους δικαίου στη χώρα. Παράλληλα, έκανε λόγο για εργαλειοποίηση της Δικαιοσύνης με πολιτικά κίνητρα.

Ο ίδιος εξέφρασε επίσης έντονη ανησυχία για τη στάση των ευρωπαϊκών θεσμών και των κρατών-μελών, υποστηρίζοντας ότι η περιορισμένη αντίδρασή τους απέναντι στην υποχώρηση της δημοκρατίας στην Τουρκία πλήττει την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απομακρύνει τα πλέον φιλοευρωπαϊκά και φιλοδημοκρατικά τμήματα της τουρκικής κοινωνίας, με συνέπειες που, όπως προειδοποίησε, ενδέχεται να χρειαστούν χρόνια για να αναστραφούν.