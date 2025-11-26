Ψήφισμα που ζητά την απαγόρευση της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα παιδιά κάτω των 16 ετών χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων τους ενέκρινε σήμερα το Ευρωκοινοβούλιο, ώστε να διασφαλιστεί η «ανάλογη με την ηλικία αλληλεπίδραση στο διαδίκτυο».

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου που εξέδωσε σήμερα (26/11) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν μη νομοθετικό ψήφισμα με 483 υπέρ, 92 κατά και 86 αποχές στο οποίο εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για τους κινδύνους που απειλούν τη σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων στο διαδίκτυο.

Parliament just adopted a non-legislative report on protection of minors online by @SchaldemoseMEP with 483➕ / 92➖ / 86🔘 pic.twitter.com/2lB3lu27Ej — IMCO Committee Press (@EP_SingleMarket) November 26, 2025

«Για να μπορούν οι γονείς να διαχειρίζονται καλύτερα την ψηφιακή παρουσία των παιδιών τους και να διασφαλίζουν ότι η διαδικτυακή τους δραστηριότητα συνάδει με την ηλικία τους, το Κοινοβούλιο προτείνει να καθιερωθούν σε επίπεδο ΕΕ τα 16 έτη ως ελάχιστη ηλικία για αυτόνομη πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα, τις πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο και τους συντρόφους τεχνητής νοημοσύνης. Για παιδιά ηλικίας 13 έως 16 ετών, η πρόσβαση θα επιτρέπεται μόνο με γονική συναίνεση» αναφέρει το Δελτίο Τύπου.

Μεταξύ άλλων, οι ευρωβουλευτές στηρίζουν την πρόταση να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή εφαρμογή για την επαλήθευση της ηλικίας, καθώς και ένα ευρωπαϊκό πορτοφόλι ψηφιακής ταυτότητας, ενώ ζητούν να απαγορεύονται ιστότοποι που δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ.

The European Parliament's new report on protecting minors online, targets harmful commercial practices designed to keep children hooked to their screens.



No more:

❌profiling-based recommender systems

❌gambling-like features in video games

❌incentives for #kidfluencing



"We… pic.twitter.com/edbzoCmSZY — EPP Group (@EPPGroup) November 25, 2025

Επείγουσα θα πρέπει να είναι η δράση, όπως συμφώνησαν οι ευρωβουλευτές, για να αντιμετωπιστούν «οι δεοντολογικές και νομικές προκλήσεις που εγείρουν ορισμένα εργαλεία παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, όπως τα προϊόντα βαθυπαραποίησης («deepfakes»), τα ρομπότ συντροφιάς («chatbots»), καθώς και οι «πράκτορες» τεχνητής νοημοσύνης («AI agents») και οι εφαρμογές «αφαίρεσης ρούχων» («nudity apps»), οι οποίες παραποιούν εικόνες χωρίς συναίνεση».

Το ψήφισμα του Ευρωκοινοβούλιου δεν είναι νομικά δεσμευτικό.

The aim is clear: ensure Europe’s children grow up in a digital world that supports, not harms, their development. “That’s why we proposed access to social media for minors under 16 with parental consent only," says Dóra Dávid MEP.



Read more: https://t.co/86xzEPEyd8 pic.twitter.com/SFGEDitjXz — EPP Group (@EPPGroup) November 24, 2025

Σε δήλωσή της, η εισηγήτρια Christel Schaldemose (Σοσιαλιστές, Δανία) ανέφερε: «Είμαι περήφανη για αυτό το Κοινοβούλιο, στο οποίο στεκόμαστε ενωμένοι για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Μαζί με την ισχυρή και συνεπή εφαρμογή της νομοθεσίας για τις ψηφιακές υπηρεσίες, τα μέτρα που προτείνουμε θα αυξήσουν δραματικά το επίπεδο προστασίας των παιδιών. Επιτέλους, χαράσσουμε ένα όριο. Λέμε ξεκάθαρα στις πλατφόρμες: οι υπηρεσίες σας δεν έχουν σχεδιαστεί για παιδιά. Και το πείραμα τελειώνει εδώ.»

Σύμφωνα με έρευνα που έχει δημοσιεύσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 97% των νέων χρησιμοποιούν το διαδίκτυο καθημερινά, ενώ το 78% των εφήβων ηλικίας 13-17 ετών ελέγχουν τις συσκευές τους τουλάχιστον μία φορά την ώρα.

Παράλληλα, ένας στους τέσσερις ανηλίκους παρουσιάζει ενδείξεις «προβληματικής» ή «δυσλειτουργικής» χρήσης του κινητού, δηλαδή συμπεριφορά που παραπέμπει σε εθισμό.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Europarl)

