Ο Κύπριος ευρωβουλευτής και influencer, Φειδίας Παναγιώτου διατύπωσε έναν υβριστικό χαρακτηρισμό για τα άτομα με νοητικές αναπηρίες όταν σε ένα πρόσφατο podcast, κατά τη διάρκεια συζήτησης με τον παραθλητή κολύμβησης Λοΐζο Χρυσάνθου, χρησιμοποίησε τον όρο «πελλοί» (τρελοί/παλαβοί) για να αναφερθεί σε παραολυμπιονίκες με νοητικές δυσκολίες.

Η επιλογή του Παναγιώτου να χρησιμοποιήσει έναν τόσο στιγματιστικό όρο είναι προκλητικά ακατάλληλη για οποιονδήποτε, και ακόμα περισσότερο για κάποιον που κατέχει δημόσιο αξίωμα, αποδεικνύοντας πλήρη έλλειψη σεβασμού και ευαισθησίας απέναντι σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Κατά τη στιγμή που ο Χρυσάνθου επιχειρούσε να εξηγήσει τις κατηγορίες ταξινόμησης των Παραολυμπιακών Αγώνων και ανέφερε ότι η κατηγορία S-14 αφορά αθλητές με νοητική αναπηρία, ο Παναγιώτου τον διέκοψε με τη φράση: «η S-14 εν για τους πελλούς είπες;», προκαλώντας εμφανή αμηχανία στον καλεσμένο του.

Όταν ο αθλητής προσπάθησε να εξηγήσει με ψυχραιμία, ο Ευρωβουλευτής αρκέστηκε σε ένα αμήχανο «ντάξει με το πελλός… Ναι Ναι», υποτιμώντας πλήρως τη σοβαρότητα του θέματος με τον 21χρονο αθλητή να απαντά εκ νέου: «Έννεν πελλοί (Δεν είναι τρελοί). Μάλιστα έχουμε ένα αθλητή, να το αναφέρω μιας τζαι είναι πολύ καλός μου φίλος είναι S-14».

Η Κυπριακή Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή αντέδρασε άμεσα, καταδικάζοντας «με τον πιο έντονο τρόπο» τα σχόλια του Παναγιώτου, τονίζοντας ότι τέτοιοι χαρακτηρισμοί είναι προσβλητικοί, στιγματιστικοί και δεν μπορούν να παρουσιαστούν ως χιούμορ. Ο οργανισμός τόνισε ότι πρόκειται για «ωμή προσβολή προς τους αθλητές που αγωνίζονται καθημερινά ενάντια σε προκαταλήψεις και αποκλεισμό» και ότι, λόγω της θεσμικής του θέσης, το ζήτημα αποκτά βαθιά πολιτική και ηθική διάσταση.

Η δημόσια θέση ενός Ευρωβουλευτή συνεπάγεται υποχρέωση υπευθυνότητας και σεβασμού προς όλους τους πολίτες, και ειδικά προς ομάδες που βιώνουν αποκλεισμό και διακρίσεις. Η χρήση ενός υποτιμητικού όρου απέναντι σε παραολυμπιονίκες με νοητικές αναπηρίες δεν είναι απλώς ανάρμοστη, είναι δείγμα αδιαφορίας για τις δυσκολίες, τους αγώνες και την αξιοπρέπεια χιλιάδων ανθρώπων.

Κάθε άτομο οφείλει να αναλαμβάνει την ευθύνη για τα λόγια του και να επιδεικνύει σεβασμό, ειδικά όταν αναφέρεται σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η στάση του Παναγιώτου, αντίθετα, αναπαράγει στερεότυπα, στιγματίζει και υποβαθμίζει τον αγώνα των παραολυμπιονικών, στέλνοντας ένα μήνυμα περιφρόνησης που δεν μπορεί να μείνει χωρίς κριτική.

Η ανακοίνωση της Κυπριακής Εθνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής:

“Η Κυπριακή Παραολυμπιακή Επιτροπή καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο το προσβλητικό, απαξιωτικό και βαθιά οπισθοδρομικό σχόλιο που διατυπώθηκε από τον Ευρωβουλευτή κ. Φειδία Παναγιώτου κατά τη διάρκεια δημόσιου podcast, με φιλοξενούμενο τον παρα-αθλητή κολύμβησης Λοΐζο Χρυσάνθου.

Τη στιγμή που ο Λοΐζος Χρυσάνθου εξηγούσε, με γνώση και σοβαρότητα, τις κατηγορίες ταξινόμησης των Παραολυμπιακών Αγώνων, όταν επιχείρησε να αναφερθεί στην κατηγορία S14, που αφορά αθλητές με νοητική αναπηρία, ο Ευρωβουλευτής παρενέβη με χαρακτηρισμό που δεν επιδέχεται καμία ερμηνεία: έναν όρο υβριστικό, στιγματιστικό και προσβλητικό για χιλιάδες συμπολίτες μας.

Η χρήση τέτοιων εκφράσεων δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ούτε «άστοχη στιγμή», ούτε «χιούμορ». Είναι ωμή προσβολή απέναντι στα άτομα με νοητική αναπηρία, στους αθλητές που καθημερινά αγωνίζονται κόντρα σε προκαταλήψεις και αποκλεισμούς, αλλά και στο ίδιο το Παραολυμπιακό Κίνημα που αναδεικνύει το πραγματικό νόημα της δύναμης και της ανθρώπινης προσπάθειας.

Όταν μάλιστα τέτοιες εκφράσεις βγαίνουν από το στόμα ενός εκλεγμένου Ευρωβουλευτή τότε το ζήτημα δεν είναι απλώς ηθικό. Είναι βαθιά πολιτικό και θεσμικό.

Καλούμε τον Ευρωβουλευτή κ. Φειδία Παπαγιώτου να αναγνωρίσει δημόσια το λάθος του και να τοποθετηθεί με τρόπο που να προάγει τον σεβασμό και την ευαισθητοποίηση ακολουθώντας τα λόγια του Επίκτητου: «Οὐ τά πράγματα ταράττει τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλ᾽ αἱ περὶ τῶν πραγμάτων δόξαι.», δηλαδή «Το πρόβλημα δεν είναι η αναπηρία, αλλά ο τρόπος που την αντιλαμβάνεται η κοινωνία».

Παράλληλα, καλούμε την κοινωνία και τα μέσα ενημέρωσης να σταθούν αρωγοί στην καλλιέργεια μιας κουλτούρας κοινωνικοποίησης και ισότιμης ενσωμάτωσης των ατόμων με αναπηρία.

Η Κυπριακή Παραολυμπιακή Επιτροπή είναι ο υπεύθυνος φορέας για την ανάπτυξη και διάδοση του Παραολυμπιακού κινήματος στην Κύπρο και θα συνεχίσει να στέκεται απέναντι σε κάθε μορφή λεκτικής βίας, υποτίμησης και κοινωνικού ρατσισμού.”

