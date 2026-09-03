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Ένα απρόσμενο και ιδιαίτερα τρομακτικό θέαμα αντίκρισαν κάτοικοι στην πόλη Ολονγκάπο στις Φιλιππίνες, όταν ένας μεγάλος πύθωνας εμφανίστηκε να κολυμπά μέσα στα νερά της πλημμύρας, ανάμεσα στα σπίτια.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο στις 29 Αυγούστου 2026 την ώρα που οι δρόμοι είχαν πλημμυρίσει εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων.

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Στο βίντεο, το οποίο έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνεται το μεγάλο φίδι να κινείται μέσα στα νερά, περνώντας ανάμεσα από τα σπίτια και τις αυλές των κατοίκων.

Η εικόνα προκάλεσε ανησυχία, καθώς τα πλημμυρισμένα νερά μπορούν να κρύβουν κινδύνους για τους κατοίκους, ιδιαίτερα όταν άγρια ζώα μετακινούνται αναζητώντας ασφαλέστερο έδαφος.

Οι εικόνες από τον πύθωνα να διασχίζει τα νερά της πλημμύρας προκάλεσαν πλήθος αντιδράσεων στο διαδίκτυο, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν χαρακτηριστικά: «Μην πέσετε στο νερό».

🇵🇭 The flood was already at the door, then a python swam past it.



Olongapo, Philippines: Monsoon water in the street, with a thick snake moving between houses like it lives there.



Don't fall in the water…



Writer: Valpic.twitter.com/ndKqn8Gm2C — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 2, 2026