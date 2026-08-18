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Από την επίθεση τραυματίστηκαν επίσης δύο μαθητές, ενώ ο δράστης έθεσε τέρμα στη ζωή του αμέσως μετά τις πράξεις του.

Οι τοπικές αρχές διεξάγουν έρευνα για να διαπιστώσουν τα ακριβή κίνητρα πίσω από τη συγκεκριμένη ένοπλη επίθεση στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονο πανικό στους διαδρόμους του σχολείου, όπως καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Μαθητής άνοιξε πυρ μέσα σε καθολικό εκπαιδευτικό ίδρυμα στις Φιλιππίνες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένας μαθητής, ενώ ο φερόμενος ως δράστης αυτοκτόνησε μετά την επίθεση.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο Ατενέο στη Σαμποάνγκα, στο δυτικό Μιντανάο, όπου λειτουργεί και λύκειο. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο μαθητής πήγε στο σχολείο έχοντας μαζί του πιστόλι και τουφέκι και άρχισε να πυροβολεί μέσα σε αίθουσες.

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🚨BREAKING: At least 2 killed after shooter livestreams attack at #Ateneo de Zamboanga University in #Philippines



🇵🇭Local media identify him as Nael Jalani. Seeing reports that multiple people have been killed in the shooting.#breaking #viral #furry #shooting pic.twitter.com/P06IfKAp4p — pradhyumn sharma (@pradhyu78651514) August 18, 2026

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ τουλάχιστον δύο ακόμη μαθητές τραυματίστηκαν. Μετά την επίθεση, ο δράστης έστρεψε το όπλο εναντίον του και αυτοκτόνησε.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα κίνητρα της επίθεσης. «Προσπαθούμε να εξακριβώσουμε τον λόγο» για τον οποίο σημειώθηκε το περιστατικό, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Σαμποάνγκα, Χάιμερ Ολάσο, ο δράστης φέρεται αρχικά να πυροβόλησε εναντίον εκπαιδευτικού που βρισκόταν σε γραφείο, χωρίς να τον πετύχει. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε σε άλλη αίθουσα, όπου πυροβόλησε έναν μαθητή.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα ενημέρωσης και φέρεται να προέρχεται από ζωντανή μετάδοση στο Facebook καταγράφει στιγμές πανικού στους διαδρόμους του σχολείου. Μαθητές με τις σχολικές τους στολές τρέχουν προς την έξοδο, ενώ ακούγονται κραυγές.

Το σχολείο είχε πραγματοποιήσει μόλις τον προηγούμενο μήνα άσκηση αντιμετώπισης επίθεσης ενόπλου, γεγονός που αναδεικνύει την ανησυχία για περιστατικά βίας μέσα σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στη χώρα.

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#Philippines 🇵🇭: A student carried out a shooting attack at a high school in the city of #Zamboanga. Two students, including the attacker, killed.



Perpetrator seemingly used at least one Glock pistol with Recover Tactical P-IX Modular AR Platform and Aimpoint sight (which was… pic.twitter.com/LhSUXQXInT — War Noir (@war_noir) August 18, 2026

Η νέα επίθεση σημειώνεται περίπου δύο μήνες μετά από αντίστοιχο περιστατικό στις κεντρικές Φιλιππίνες. Τον Ιούνιο, τρεις έφηβοι σκοτώθηκαν και ακόμη 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυρά σε εκπαιδευτικό ίδρυμα στην επαρχία Τακλόμπαν. Για την επίθεση είχαν κατηγορηθεί δύο έφηβοι.

Παρότι η οπλοκατοχή στις Φιλιππίνες υπόκειται σε αυστηρούς ελέγχους, οι αρχές αναγνωρίζουν ότι εξακολουθεί να υπάρχει παράνομη διακίνηση όπλων μέσω της μαύρης αγοράς.

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