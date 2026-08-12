Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις και τροπικές καταιγίδες προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες στην πόλη Παρανιάκε και σε άλλες περιοχές των Φιλιππίνων, συσσωρεύοντας τεράστιους όγκους απορριμμάτων στις υδάτινες οδούς.

Οι τοπικές αρχές κατέγραψαν τον εκτοπισμό περίπου 98.000 ανθρώπων, ενώ η κακοκαιρία προκάλεσε θανάτους, τραυματισμούς και εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες στο νησί Λουζόν.

Η έντονη βροχόπτωση οδήγησε στο κλείσιμο σχολείων και δημόσιων υπηρεσιών, αναγκάζοντας τα συνεργεία καθαρισμού να επιχειρούν σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες για την απομάκρυνση των σκουπιδιών.

Επιστήμονες επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή καθιστά τα ακραία καιρικά φαινόμενα πιο συχνά και έντονα, πλήττοντας το αρχιπέλαγος που δέχεται κατά μέσο όρο είκοσι καταιγίδες ετησίως.

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Προκαλούν σοκ οι εικόνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από τις τεράστιες καταστροφές που υπέστησαν οι Φιλιππίνες μετά από καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις και πλημμύρες που χτύπησαν την πόλη Παρανιάκε, στα νότια της Μανίλα.

Θάλασσα με σκουπίδια η Μανίλα

Εργαζόμενοι προσπαθούν μέσα σε νερά που φτάνουν σχεδόν μέχρι τους ώμους να απομακρύνουν τεράστιους όγκους απορριμμάτων που τους έχουν περικυκλώσει και παρασύρθηκαν από τις καταρρακτώδεις βροχές εννέα ημερών. Η επιφάνεια του νερού έχει γίνει «ποταμός» από σκουπίδια, ενώ για την επιχείρηση χρησιμοποιούνται γερανοί, βάρκες και μεγάλοι κάδοι



Η χειρότερη κατάσταση καταγράφεται στο Redemptorist Water Channel, στην περιοχή Barangay Baclaran, όπου οι εργάτες βρέθηκαν να επιχειρούν μέσα σε νερά γεμάτα σκουπίδια, σε ορισμένα σημεία σχεδόν μέχρι τον λαιμό. Οι τοπικές Αρχές εξετάζουν αυστηρότερα πρόστιμα για την παράνομη απόρριψη απορριμμάτων.

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«Αυτό που βλέπουμε δεν είναι αυτό που θέλει να συμβαίνει η κυβέρνηση. Θέλουμε υδάτινες οδούς όπου το νερό θα μπορεί να ρέει ελεύθερα», δήλωσε εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Φιλιππίνων.

Το πρόβλημα είναι χρόνιο. Μελέτη του 2021 είχε δείξει ότι ο ποταμός Πασίγκ αποτελεί σημαντική πηγή πλαστικών απορριμμάτων που καταλήγουν στη θάλασσα.

Οι βροχοπτώσεις, που επιδεινώθηκαν από τροπικές καταιγίδες, οδήγησαν στο κλείσιμο σχολείων και δημοσίων υπηρεσιών σε ολόκληρο το νησί Λουζόν, ενώ προκάλεσαν πλημμύρες στους δρόμους της πρωτεύουσας, Μανίλα.

Οι μουσώνες και οι κατολισθήσεις έχουν προκαλέσει θανάτους σε αρκετές περιοχές των Φιλιππίνων, ενώ οκτώ άνθρωποι αγνοούνται και 13 έχουν τραυματιστεί.

Περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι σε 33 επαρχίες έχουν επηρεαστεί από την κακοκαιρία, η οποία επιδεινώθηκε από δύο τροπικούς κυκλώνες. Περίπου 98.000 άνθρωποι εκτοπίστηκαν, ενώ εκατοντάδες σπίτια υπέστησαν ζημιές.

VIDEO: Workers in the Philippines wade through a garbage-filled river in Manila, collecting waste and debris washed into the waterway during days of heavy rain. Floods, landslides and accidents linked to the nine-day downpour, which brought more than a month's worth of rain to… pic.twitter.com/goByJ3goAw Advertisement August 11, 2026

Στην Μπαγκούιο, τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και έξι αγνοούνται μετά από κατολίσθηση που έθαψε σπίτια.

Ο κρατικός μετεωρολόγος Νταν Βιλαμίλ δήλωσε ότι η βροχόπτωση στη Μπαγκούιο έφτασε από την 1η έως τις 9 Αυγούστου τα 1.413,2 χιλιοστά, όταν η συνήθης ποσότητα για ολόκληρο τον Αύγουστο είναι 963,2 χιλιοστά.

Οι Φιλιππίνες είναι η πρώτη μεγάλη χερσαία μάζα που συναντά τη ζώνη κυκλώνων του Ειρηνικού και το αρχιπέλαγος πλήττεται κατά μέσο όρο από 20 καταιγίδες και τυφώνες τον χρόνο, κρατώντας εκατομμύρια ανθρώπους σε ευάλωτες περιοχές σε μόνιμη κατάσταση φτώχειας.

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Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από τον άνθρωπο καθιστά τα ακραία καιρικά φαινόμενα συχνότερα, πιο παρατεταμένα και εντονότερα.

Φωτογραφίες από Reuters

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