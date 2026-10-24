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Δύο εκπαιδευτικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας των Φιλιππίνων συνετρίβησαν κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης σε αεροπορική βάση νότια της πρωτεύουσας, Μανίλα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τέσσερις πιλότοι, ανακοίνωσε το Σάββατο ο στρατός.

Το αεροπορικό δυστύχημα σημειώθηκε την Παρασκευή και αφορούσε δύο αεροσκάφη τύπου SF-260, τα οποία πραγματοποιούσαν εκπαιδευτική πτήση στην αεροπορική βάση Φερνάντο, στην επαρχία Μπατάνγκας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας των Φιλιππίνων.

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Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι τα δύο αεροσκάφη συγκρούστηκαν στον αέρα.

Τα αεροσκάφη συνετρίβησαν εντός των εγκαταστάσεων της αεροπορικής βάσης, χωρίς να υπάρξουν άλλα θύματα.

Η Πολεμική Αεροπορία ανέστειλε προσωρινά τις πτήσεις του στόλου των εκπαιδευτικών αεροσκαφών SF-260, έως ότου διερευνηθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

READ | The Philippine Air Force (PAF) mourns the loss of four pilots in an aviation accident involving two SF-260 aircraft during a training flight at Fernando Air Base on October 23, 2026, at 3:51 PM.



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Τον Μάιο, δύο πιλότοι έχασαν τη ζωή τους όταν ένα εκπαιδευτικό αεροσκάφος SF-260 συνετρίβη σε ορεινή περιοχή στο βόρειο τμήμα των Φιλιππίνων. Ένα ακόμη αεροσκάφος τύπου SF-260 TP Marchetti συνετρίβη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης το 2023, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν επίσης δύο πιλότοι.

Τα αεροσκάφη SF-260 χρησιμοποιήθηκαν από τον στρατό κατά τη διάρκεια πολύμηνων αεροπορικών επιδρομών στην πόλη Μαράουι, στο νότιο τμήμα των Φιλιππίνων, μετά την κατάληψή της από μαχητές που ήταν πιστοί στο Ισλαμικό Κράτος το 2017.

Πηγή: Reuters