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Σε βαθύ πένθος, αλλά και σε μια δίνη σοβαρών αποκαλύψεων, έχουν βυθιστεί οι Φιλιππίνες μετά την τραγωδία που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια δραστηριότητας team building του πανεπιστημίου Ateneo de Manila. Δύο νεαροί φοιτητές και αθλητές της ομάδας μπάσκετ, ηλικίας 18 και 19 ετών, έχασαν τη ζωή τους όταν πνίγηκαν στο παραθαλάσσιο θέρετρο Ντιπακουλάο, φέρνοντας στο στόχαστρο των αρχών και της κοινής γνώμης τον επικεφαλής προπονητή τους, Ταμπ Μπάλντουιν.

Το χρονικό του δυστυχήματος έχει προκαλέσει πλήθος αναπάντητων ερωτημάτων. Σύμφωνα με ιδιοκτήτη του θερέτρου, ο 57χρονος τεχνικός από τη Νέα Ζηλανδία γνώριζε πολύ καλά τους κινδύνους της περιοχής. Όπως επισημάνθηκε, η ομάδα είχε επισκεφθεί το ίδιο σημείο επανειλημμένα κατά το παρελθόν και πάντα γίνονταν ρητές προειδοποιήσεις για τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα που καθιστούσαν το κολύμπι απαγορευτικό. Η μητέρα του 18χρονου θύματος, Ρενέ Μπατερμπόνια, ξεσπά ζητώντας δικαίωση: «Λέτε ότι ήταν ατύχημα, αλλά δεν μου έχετε δώσει απαντήσεις γιατί πέθανε το παιδί μου».

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ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΑΣΚΕΤ / ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΠΑΟΚ 05/10/2007

Η δημόσια συγγνώμη και η ανάληψη ευθύνης

Μετά την κατακραυγή, ο Μπάλντουιν –ο οποίος στο παρελθόν είχε πραγματοποιήσει ένα σύντομο πέρασμα και από τα ελληνικά γήπεδα– προχώρησε σε μια δημόσια τοποθέτηση μέσω βίντεο, αναλαμβάνοντας την ευθύνη:

«Μου εμπιστευτήκατε την ευημερία των παιδιών σας και σε αυτό νιώθω ότι απέτυχα. Στείλαμε τους παίκτες για μια συνηθισμένη προπόνηση σε αυτό που θεωρούσαμε ρηχά νερά, μέχρι που συνειδητοποιήσαμε ότι βρίσκονταν σε κίνδυνο. Απέτυχα ως ηγέτης και ως προπονητής».

Ωστόσο, η αναφορά του σε μεταγενέστερη συνέντευξη πως «έχει οικογένεια που πρέπει να βοηθήσει» ήταν αυτή που πυροδότησε μια νέα, οικογενειακή αυτή τη φορά, «θύελλα».

«Ήταν τέρας» – Το «κατηγορώ» της Ελληνίδας συζύγου και της κόρης της

Η Ελληνίδα σύζυγός του, Έφη Καλογήρου, με την οποία είναι παντρεμένος από το 2011 αλλά βρίσκεται σε διάσταση από το 2020 για λόγους ασφαλείας, προχώρησε σε μια δημόσια καταγγελία-σοκ. Όπως αποκάλυψε, είχε προειδοποιήσει εγγράφως και επανειλημμένα τη διοίκηση του πανεπιστημίου για την επικινδυνότητα του χαρακτήρα του.

«Ενημέρωνα το Πανεπιστήμιο Ateneo de Manila ότι τα παιδιά δεν ήταν ασφαλή κοντά του και τους προέτρεψα να τον απομακρύνουν. Αντίθετα, αυτό που ακολούθησε ήταν μια εκστρατεία εκφοβισμού και φίμωσής μου», δήλωσε χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας ότι ο προπονητής δεν εκπροσωπεί πλέον την ίδια ή τα παιδιά της.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η θετή κόρη του Μπάλντουιν, Γιώτα Καλογήρου, η οποία μέσα από την πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) εξαπέλυσε βαρύτατους χαρακτηρισμούς: «Η μητέρα μου παρενοχλούνταν για μήνες επειδή προσπάθησε να μιλήσει. Ήταν παντρεμένη με αυτό το τέρας που έχει καταστρέψει τόσες ζωές». Η ίδια, μάλιστα, δημοσιοποίησε ηχητικό ντοκουμέντο από το 2019, στο οποίο στέλεχος του πανεπιστημίου φαίνεται να παραδέχεται στην κ. Καλογήρου ότι γνώριζε για την ανάρμοστη συμπεριφορά του προπονητή απέναντι σε νεαρές κοπέλες, κάνοντας λόγο για «αρρώστια».

@epokquimps does this jog your memory? You have four kids right?



Every parent at @ateneodemanilau deserves the truth. https://t.co/h4B8dASxLN — Giota Kalogirou (@giotajourno) June 14, 2026