Ένα άτομο τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια ενός σοκαριστικής πτώσης αεροσκάφους που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου σε αυτοκινητόδρομο της Φλόριντα.

Συγκεκριμένα, ένα διθέσιο αεροσκάφος έπαθε μηχανική βλάβη και χρειάστηκε να κάνει αναγκαστική προσγείωση. Ωστόσο, έχασε απότομα ύψος με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε ένα διερχόμενο αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε μια 57χρονη. Ως εκ θαύματος, η οδηγός βγήκε από το αμάξι το οποίο είχε διαλυθεί με ελαφρά τραύματα, ενώ ο 27χρονος πιλότος του αεροπλάνου τύπου Beechcraft 55 και ο συνομίλικος συνεπιβάτης του δεν τραυματίστηκαν.

Στο σημείο έσπευσαν τόσο κλιμάκιο της αστυνομίας όσο και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Κομητείας Brevard διακόπτοντας προσωρινά την κίνηση σε τμήμα του αυτοκινητοδρόμου ώστε να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στα τρία άτομα.