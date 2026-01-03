Τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα παρακολουθεί στενά, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν η οποία εξέφρασε την πλήρη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον λαό της χώρας και σε μια «ειρηνική και δημοκρατική μετάβαση».

Σε μήνυμά της στο X, υποστήριξε ότι οποιαδήποτε λύση για την πολιτική κρίση πρέπει να σέβεται το διεθνές δίκαιο και τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ, θέτοντας έτσι σαφές πλαίσιο για τη στάση της Ένωσης απέναντι στις αρχές του Καράκας.

Advertisement

Advertisement

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επισημαίνει ότι η ευρωπαϊκή πλευρά «στέκεται στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας», συνδέοντας την υποστήριξη αυτή με την ανάγκη για θεσμικό, δημοκρατικό δρόμο εξόδου από την κρίση.

Επίσης υπογραμμίζει ότι, σε συνεργασία με την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική και Ασφάλεια Κάγια Κάλλας και τα κράτη μέλη, καταβάλλονται προσπάθειες ώστε οι Ευρωπαίοι πολίτες που βρίσκονται στη χώρα να μπορούν να «υπολογίζουν στην πλήρη στήριξη» της Ένωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ ενεργοποιεί τις διπλωματικές και προξενικές της αρχές στη χώρα ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των Ευρωπαίων που διαμένουν ή βρίσκονται στη βενεζουέλα σε περίπτωση ανάγκης.

Following very closely the situation in Venezuela. We stand by the people of Venezuela and support a peaceful and democratic transition. Any solution must respect international law and the UN Charter.



With HRVP @kajakallas and in coordination with EU Member States, we are… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 3, 2026

«Παρακολουθούμε πολύ στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα. Στεκόμαστε στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας και υποστηρίζουμε μια ειρηνική και δημοκρατική μετάβαση. Οποιαδήποτε λύση πρέπει να σέβεται το διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Με την HRVP @kajakallas και σε συντονισμό με τα κράτη μέλη της ΕΕ, διασφαλίζουμε ότι οι πολίτες της ΕΕ στη χώρα μπορούν να βασίζονται στην πλήρη υποστήριξή μας».