Φωτιά ξέσπασε σε χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων σε εμπορικό κέντρο στη Μόσχα έπειτα από έκρηξη αναφέρει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Βίντεο που αναρτήθηκαν από διάφορα ρωσικά μέσα ενημέρωσης έδειχναν μαύρο καπνό να υψώνεται ανάμεσα στους ουρανοξύστες της περιοχής στις όχθες του ποταμού Μόσκοβα.

Το απόγευμα της 23ης Απριλίου, το Υπουργείο Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης ανέφερε μια έκρηξη αυτοκινήτου στη Μόσχα. Η υπηρεσία δεν ανέφερε την αιτία της έκρηξης και δεν υπήρξαν θύματα. Σύμφωνα με το μέσο Baza, η πυρκαγιά σημειώθηκε στο πάρκινγκ του ουρανοξύστη Mercury Tower.

Όπως διευκρινίζει το κανάλι Shot Telegram , η φωτιά έχει ήδη σβήσει. Σύμφωνα με το ίδιο κανάλι, οι εκρήξεις ενδέχεταινα προκλήθηκαν λόγω τριών κυλίνδρων καυσίμων που εξερράγησαν. Όπως γράφει το Baza , το αυτοκίνητο στο πάρκινγκ δεν εξερράγη. Αργότερα, το Υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων διέψευσε επίσης την έκρηξη του αυτοκινήτου, αναφέρει το Gazeta.ru

