Εβδομάδες πριν από την 15η επέτειο του πυρηνικού ατυχήματος στην Φουκουσίμα της Ιαπωνίας και της ευρύτερης καταστροφής από τσουνάμι που σκότωσε περίπου 20.000 ανθρώπους στις βορειοανατολικές ακτές της χώρας, η Tokyo Electric Power Company (TEPCO) σχεδιάζει να επαναλειτουργήσει έναν από τους 7 αντιδραστήρες παρά τις έντονες αντιδράσεις και ενστάσεις της κοινής γνώμης.

Φαίνεται ωστόσο ότι ένα τεχνικό πρόβλημα θα καθυστερήσει την επαναλειτουργία του μεγαλύτερου πυρηνικού αντιδραστήρα στον κόσμο, η οποία ήταν αρχικά προγραμματισμένη για σήμερα, όπως ανακοίνωσε χθες (18/1) η TEPCO.

Tepco plans to postpone the restart, scheduled for Tuesday, of the No. 6 reactor at its Kashiwazaki-Kariwa nuclear plant, sources have said. https://t.co/TA49hRDC9T — The Japan Times (@japantimes) January 19, 2026

Το τεχνικό πρόβλημα έχει να κάνει με δυσλειτουργία ενός συναγερμού και εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια δοκιμών του εξοπλισμού το Σαββατοκύριακο. Ο αντιδραστήρας αναμένεται πλέον να τεθεί ξανά σε λειτουργία τις επόμενες ημέρες.

Το εργοστάσιο Kashiwazaki-Kariwa θα είναι το πρώτο που επανεκκινεί η TEPCO μετά την καταστροφή της Φουκουσίμα το 2011.

Η επαναλειτουργία του αντιδραστήρα Νο 6, που θα μπορούσε να αυξήσει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Τόκιο κατά περίπου 2%, θα αποτελέσει ορόσημο στην επιστροφή της Ιαπωνίας στην πυρηνική ενέργεια, μια στρατηγική που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, θα βοηθήσει την επίτευξη των στόχων για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας.

Αντιδράσεις κατοίκων κατά την ψήφιση για την επαναλειτουργία του πυρηνικού αντιδραστήρα – Πηγή: Reuters

Όταν λειτουργούν και οι 7 αντιδραστήρες, το Kashiwazaki-Kariwa παράγει 8,2 γιγαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας, αρκετά για εκατομμύρια νοικοκυριά. Καταλαμβάνει 4,2 τ.χλμ. στην επαρχία Niigata, στην ακτή της θάλασσας της Ιαπωνίας, και είναι το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο στον κόσμο.

Από το 2012, όμως, το εργοστάσιο δεν έχει παράξει ούτε ένα watt ηλεκτρικής ενέργειας, αφού έκλεισε, μαζί με δεκάδες άλλους αντιδραστήρες, μετά την τριπλή τήξη του Φουκουσίμα Daiichi τον Μάρτιο του 2011, τη χειρότερη πυρηνική καταστροφή μετά το Τσέρνομπιλ.

Φωτο αρχείου – Πηγή: Reuters

Για πολλούς από τους 420.000 κατοίκους εντός 30 χλμ. από το εργοστάσιο, που θα έπρεπε να εκκενώσουν σε περίπτωση ατυχήματος τύπου Φουκουσίμα, η επαναλειτουργία αποτελεί μεγάλο κίνδυνο. Ανάμεσά τους είναι ο Ryusuke Yoshida, που ζει λιγότερο από 2,5 χλμ. από το εργοστάσιο. Όταν τον ρωτούν για τις μεγαλύτερες ανησυχίες του σχετικά με την επανεκκίνηση, απαντά: «Τα πάντα».

«Τα σχέδια εκκένωσης είναι προφανώς ανεπαρκή», προσθέτει ο Yoshida, κεραμίστας και μέλος ενός συλλόγου κατοίκων κοντά στη μονάδα. «Όταν χιονίζει τον χειμώνα οι δρόμοι κλείνουν, και πολλοί άνθρωποι εδώ είναι ηλικιωμένοι. Τι θα γίνει με αυτούς και με όσους δεν μπορούν να κινηθούν εύκολα; Είναι ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Tokyo Electric Power Company Holdings (#TEPCO) announced Monday that it decided to postpone the restart of the No 6 reactor at its Kashiwazaki-Kariwa nuclear power plant in Niigata Prefecture. #Japan



By Bai Chunyang｜Video: He Xinlei pic.twitter.com/qZmy3DBaem Advertisement January 19, 2026

Η Tepco υποστηρίζει ότι έμαθε τα μαθήματα από το Φουκουσίμα και δεσμεύτηκε νωρίτερα φέτος να επενδύσει 100 δισ. γεν (470 εκατ. λίρες) στην επαρχία Niigata τα επόμενα 10 χρόνια, για να κερδίσει την εμπιστοσύνη των κατοίκων.

«Ο πυρήνας της πυρηνικής βιομηχανίας είναι η ασφάλεια πάνω απ’ όλα, και η κατανόηση των κατοίκων αποτελεί προϋπόθεση», δηλώνει ο εκπρόσωπος της Tepco, Tatsuya Matoba.

Η επιστροφή στην πυρηνική ενέργεια βρίσκεται στον πυρήνα της ενεργειακής πολιτικής της Ιαπωνίας, η οποία επιδιώκει τη μείωση των ορυκτών καυσίμων και την επίτευξη ουδετερότητας άνθρακα έως το 2050.

(Με πληροφορίες από Guardian, InsiderPaper)