Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η απόκτηση δύο φρεγατών FREMM κλάσης Bergamini από την Ιταλία, με δυνατότητα για ακόμη δύο, είναι αναμφίβολα σημαντική κίνηση για την ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού. Οι υπογραφές προγραμματίζονται για τις 8 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τις πληροφορίες της HuffPost. (HuffPost Greece)

Υπάρχει όμως ένα πολιτικό ερώτημα που δεν μπορεί να μείνει αναπάντητο.

Advertisement

Advertisement

Όταν η Ελλάδα επέλεξε τα γαλλικά Rafale και στη συνέχεια τις φρεγάτες Belharra, η εξοπλιστική συνεργασία εντάχθηκε σε ένα πολύ ευρύτερο στρατηγικό πλαίσιο. Η ελληνογαλλική συμφωνία του 2021 περιλαμβάνει στο άρθρο 2 ρήτρα αμοιβαίας στρατιωτικής συνδρομής σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης εναντίον της επικράτειας μιας από τις δύο χώρες.

Και με την Ιταλία τι εξασφαλίσαμε;

Το ερώτημα αποκτά μεγαλύτερη σημασία επειδή η Ιταλία της Τζόρτζια Μελόνι οικοδομεί ταυτόχρονα στενότατες σχέσεις με την Άγκυρα.

Τον Απρίλιο του 2025 Μελόνι και Ερντογάν προχώρησαν σε σειρά συμφωνιών, ενώ η ιταλική Leonardo και η τουρκική Baykar δημιούργησαν στρατηγική συνεργασία για μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η Baykar απέκτησε επίσης την ιστορική ιταλική Piaggio Aerospace. (Reuters) Η Ιταλία συμμετέχει επιπλέον στην κοινοπραξία του Eurofighter, του μαχητικού που επιδιώκει να αποκτήσει η Τουρκία. (Reuters)

Άρα η ερώτηση προς την Αθήνα είναι απλή:

Μαζί με τις Bergamini ζητήσαμε από τη Ρώμη σαφή πολιτική δέσμευση ότι θα υπερασπιστεί το Διεθνές Δίκαιο, το Δίκαιο της Θάλασσας και τα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου απέναντι στις τουρκικές διεκδικήσεις;

Advertisement

Μέχρι σήμερα δεν έχει δημοσιοποιηθεί κάποια ελληνοϊταλική ρήτρα αμοιβαίας άμυνας αντίστοιχη της ελληνογαλλικής.

Και ειδικά τώρα που η Τουρκία επαναφέρει στην πράξη τις αμφισβητήσεις της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, αυτό δεν είναι λεπτομέρεια. (Le Monde.fr)

Γιατί οι μεγάλες αγορές οπλικών συστημάτων δεν πρέπει να είναι μόνο εμπορικές συναλλαγές. Είναι και εργαλεία εξωτερικής πολιτικής.

Advertisement

Διαφορετικά, εμείς αγοράζουμε τα πλοία και η κυρία Μελόνι απλώς κάνει τη δουλειά της: παίρνει τα ελληνικά χρήματα, ενώ ταυτόχρονα κάνει στρατηγικές δουλειές με τον Ερντογάν.