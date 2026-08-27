Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η πυκνή βλάστηση στον κήπο μπορεί να δημιουργήσει σκιερά και υγρά σημεία που λειτουργούν ως καταφύγια για τα ενήλικα κουνούπια κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Το μπαμπού και οι πυκνοί θάμνοι ευνοούν την ανάπτυξη των εντόμων λόγω της σκιάς και των υπολειμμάτων που συγκρατούν την υγρασία στη βάση τους.

Τα ψηλά καλλωπιστικά χόρτα και ο κισσός περιορίζουν την κυκλοφορία του αέρα, καθιστώντας τον χώρο ιδανικό για την παραμονή των κουνουπιών κοντά στις κατοικίες.

Ορισμένα φυτά, όπως οι βρομέλιες, συγκεντρώνουν νερό στα φύλλα τους, δημιουργώντας κατάλληλο μικροπεριβάλλον για την ανάπτυξη προνυμφών κουνουπιών.

Η τακτική περιποίηση, το κλάδεμα και ο καθαρισμός της βλάστησης συμβάλλουν στον περιορισμό των εστιών υγρασίας και της προσέλκυσης των εντόμων.

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Αν τα κουνούπια έχουν γίνει φέτος μόνιμοι επισκέπτες στην αυλή ή τον κήπο μας, πιθανότατα έχουμε ήδη ψάξει για τα προφανή: γλάστρες με νερό, ξεχασμένα δοχεία, βουλωμένες υδρορροές και σημεία όπου μαζεύονται νερά μετά τη βροχή.

Υπάρχει όμως και ένας ακόμη παράγοντας που μπορεί να συμβάλλει στο πρόβλημα: η ίδια η βλάστηση. Δεν σημαίνει ότι τα κουνούπια «αγαπούν» απαραίτητα ένα συγκεκριμένο φυτό, αλλά ότι η πυκνή βλάστηση μπορεί να δημιουργεί δροσερά, σκιερά και υγρά σημεία όπου τα ενήλικα κουνούπια βρίσκουν καταφύγιο κατά τη διάρκεια της ημέρας.

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1. Μπαμπού

Το μπαμπού αναπτύσσεται γρήγορα και σε πυκνές συστάδες, δημιουργώντας σκιά και περιορίζοντας την κυκλοφορία του αέρα. Το Gardening Know How επιπλέον αναφέρει ότι τα κοίλα στελέχη (τα φυτά με κοίλα στελέχη περιλαμβάνουν κυρίως τα σιτηρά, τα καλάμια και τα μπαμπού) του μπορούν να συγκρατήσουν νερό, ενώ τα οργανικά υπολείμματα που συσσωρεύονται στη βάση του διατηρούν την υγρασία.

Δεν χρειάζεται απαραίτητα να το απομακρύνουμε, αλλά το τακτικό κλάδεμα και ο καθαρισμός γύρω από τη βάση του μπορούν να περιορίσουν τα σημεία όπου συγκεντρώνεται υγρασία.

2. Ψηλά καλλωπιστικά χόρτα

Τα ψηλά και πυκνά χόρτα μπορούν να λειτουργήσουν ως φυσικό καταφύγιο για τα κουνούπια. Οι πυκνές λεπίδες τους περιορίζουν τον αέρα, κρατούν περισσότερη υγρασία και προσφέρουν σκιά.

Σύμφωνα με το University of California Statewide Integrated Pest Management Program η κατάσταση μπορεί να γίνει πιο ευνοϊκή όταν τα χόρτα παραμένουν για μεγάλο διάστημα χωρίς κλάδεμα ή αραίωση. Η τακτική περιποίηση βοηθά να περιοριστούν οι πυκνές, υγρές ζώνες κοντά στους χώρους όπου καθόμαστε.

3. Βρομέλιες και άλλα φυτά που κρατούν νερό

Εδώ το ζήτημα είναι πιο άμεσο. Οι βρομέλιες σχηματίζουν μικρές «δεξαμενές» στα φύλλα και στο κέντρο τους, όπου μπορεί να συγκεντρωθεί νερό από τη βροχή ή το πότισμα.

Μέλετη του National Institutes of Health / PMC έχει δείξει ότι το νερό που συγκεντρώνεται στις βρομέλιες μπορεί να αποτελέσει μικροπεριβάλλον για προνύμφες κουνουπιών. Ακόμη και μικρές ποσότητες νερού μπορεί να είναι αρκετές, ανάλογα με το είδος του φυτού και του κουνουπιού.

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4. Πυκνοί θάμνοι

Οι θάμνοι που έχουν αναπτυχθεί υπερβολικά πυκνά μπορούν να δημιουργήσουν ένα δροσερό και προστατευμένο περιβάλλον. Αν ταυτόχρονα συγκρατούν υγρασία ή κάτω από τα φύλλα συσσωρεύονται φύλλα και οργανικά υπολείμματα, το σημείο γίνεται ακόμη πιο ελκυστικό για τα κουνούπια.

Έρευνα που έχει δημοσιευτεί στο Journal of Medical Entomology έχει καταγράψει ότι τα κουνούπια χρησιμοποιούν τη βλάστηση ως σημείο ανάπαυσης και προτιμούν προστατευμένα σημεία αντί για εκτεθειμένες περιοχές. Γι’ αυτό το κλάδεμα δεν είναι μόνο θέμα αισθητικής.

5. Κισσός

Ο πυκνός κισσός μπορεί να παγιδεύει υγρασία και να δημιουργεί σκιερά σημεία στο έδαφος, σε τοίχους και σε φράχτες. Παράλληλα, η πυκνή του ανάπτυξη μπορεί να κρύβει σημεία όπου έχει συγκεντρωθεί νερό.

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Το Real Simple σημειώνει πώς δεν χρειάζεται να τον ξεριζώσουμε, αλλά το τακτικό κλάδεμα, η αραίωση της βλάστησης και ο έλεγχος της περιοχής από κάτω μπορούν να βοηθήσουν.

Το πρόβλημα δεν είναι πάντα το φυτό

Το βασικό είναι ότι κανένα φυτό δεν προσελκύει από μόνο του τα κουνούπια. Αυτό που έχει σημασία είναι το περιβάλλον που δημιουργείται γύρω του. Τα κουνούπια χρειάζονται στάσιμο νερό για να αναπαραχθούν, ενώ η πυκνή βλάστηση τους προσφέρει σκιά και καταφύγιο.

Η υγρασία, η θερμοκρασία, η βροχόπτωση και η πυκνότητα της βλάστησης επηρεάζουν επίσης το μικροπεριβάλλον όπου αναπτύσσονται οι πληθυσμοί των κουνουπιών. Γι’ αυτό, τακτικό κλάδεμα, απομάκρυνση οργανικών υπολειμμάτων και έλεγχος για στάσιμο νερό μπορούν να κάνουν τον κήπο

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Με πληροφορίες από Gardening Know How, University of California Statewide Integrated Pest Management Program ,National Institutes of Health / PMC, Journal of Medical Entomology ,Real Simple