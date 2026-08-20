Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Σε έξαρση βρίσκεται η διάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, με τον ΕΟΔΥ να καταγράφει 157 κρούσματα και 13 θανάτους έως τις 19 Αυγούστου.

Η πλειονότητα των ασθενών παρουσιάζει σοβαρές νευρολογικές επιπλοκές, ενώ 23 άτομα νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας για την αντιμετώπιση της λοίμωξης.

Το 66% των περιστατικών εντοπίζεται στην Ανατολική Αττική και στα βόρεια προάστια της Αθήνας, όπου 20 δήμοι βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού.

Ο ιός μεταδίδεται μέσω μολυσμένων κουνουπιών, με τις υγειονομικές αρχές να συστήνουν τη λήψη προστατευτικών μέτρων για την αποφυγή των τσιμπημάτων από τα έντομα.

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Σε έξαρση παραμένει η διάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα -μεταδίδεται κυρίως με το τσίμπημα μολυσμένων «κοινών» κουνουπιών-με δεκάδες άτομα να εισάγονται και την τελευταία εβδομάδα στα νοσοκομεία της χώρας και τέσσερις ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου είχε ανέλθει σε 157 έως χθες το πρωί (19/8/2026), ενώ οι νεκροί ήταν 13, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ. Οι ασθενείς που έχασαν τη ζωή τους ήταν ηλικιωμένοι ηλικίας από 66 έως 91 ετών.

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Σχεδόν το 74% των κρουσμάτων φέτος είναι σοβαρά, με τους ασθενείς να εκδηλώνουν νευρολογικά προβλήματα. Η συντριπτική πλειονότητα των πασχόντων (πάνω από το 93%) χρειάσθηκαν νοσηλεία στο νοσοκομείο, ενώ 23 νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

ΕΟΔΥ: Προφυλαχθείτε από τα κουνούπια – Προφυλαχθείτε από τον ιό του Δυτικού Νείλου

Το 66% των κρουσμάτων έχουν καταγραφεί στην Ανατολική Αττική και τα βόρεια προάστια της Αθήνας, με 20 δήμους στις περιοχές αυτές να βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Τα περισσότερα σοβαρά κρούσματα αναλογικά με τον πληθυσμό τους έχουν οι δήμοι:

Μαρκοπούλου Μεσογαίας (50,6 ανά 100.000 πληθυσμού)

Σπάτων – Αρτέμιδος (40,1 ανά 100.000)

Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης (13,3 ανά 100.000)

Αυτή είναι συνοπτικά η εικόνα από την νέα, εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημοσίας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την πορεία της λοίμωξης στη χώρα μας.

Νέες νοσηλείες

Όπως αναφέρει ο Οργανισμός, την τελευταία εβδομάδα (12-19 Αυγούστου) ο ιός του Δυτικού Νείλου νόσησε ακόμα 47 ανθρώπους στη χώρα μας.

Από τα συνολικώς 157 εγχώρια κρούσματα, τα 116 είχαν σοβαρές εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ). Οι εκδηλώσεις αυτές ήταν:

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Εγκεφαλίτιδα ή/και

Μηνιγγίτιδα ή/και

Οξεία χαλαρή παράλυση

Οι ασθενείς με εκδηλώσεις από το ΚΝΣ είχαν ηλικία από 19 έως 91 ετών(μέση ηλικία: 74 ετών).

Οι υπόλοιποι 41 ασθενείς είχαν μεν έντονα συμπτώματα, αλλά χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ. Ωστόσο μόλις 10 από τους 157 πάσχοντες δεν χρειάσθηκαν εισαγωγή στο νοσοκομείο. Οι υπόλοιποι εισήχθησαν για νοσηλεία, με τους 42 να βρίσκονται ακόμα στα νοσοκομεία. Οι 23 από αυτούς νοσηλεύονται, όπως προαναφέρθηκε, σε ΜΕΘ. Οι υπόλοιποι 19 βρίσκονται σε απλούς θαλάμους.

Συνολικώς 92 ασθενείς ανέρρωσαν και πήραν εξιτήριο από τα νοσοκομεία.

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Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται με το τσίμπημα μολυσμένων κουνουπιών, αλλά συνήθως δεν προκαλεί συμπτώματα. Παλαιότερη ελληνική μελέτη είχε υπολογίσει ότι σε κάθε 1 ασθενή με σοβαρά νευρολογικά συμπτώματα αντιστοιχούν 140 που μολύνονται αλλά είναι ασυμπτωματικοί ή έχουν ήπια ενοχλήματα.

Που καταγράφηκαν τα κρούσματα

Από τα 157 εφετινά κρούσματα, τα 104 έχουν καταγραφεί στην Αττική. Οι περισσότεροι δήμοι όπου κυκλοφορούν μολυσμένα κουνούπια βρίσκονται στην Ανατολική Αττική. Ανέρχονται σε συνολικώς 12. Σε αυτούς έχουν καταγραφεί 66 από τα εφετινά κρούσματα (τα 11 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ).

Άλλοι οκτώ δήμοι βρίσκονται στα βόρεια προάστια της Αττικής, όπου έχουν καταγραφεί 21 κρούσματα (τα 4 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ).

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Στην υπόλοιπη Αττική, ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει νοσήσει άλλους 17 ανθρώπους, ο ένας ηπιότερα.

Ειδικότερα, οι ασθενείς που νόσησαν από τον ιό του Δυτικού Νείλου μολύνθηκαν στους εξής δήμους (στην παρένθεση αναγράφονται όλα τα περιστατικά, με διευκρίνιση για όσα ήταν ηπιότερα χωρίς νευρολογικές εκδηλώσεις):

Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής

Δήμος Αχαρνών (4 κρούσματα)

Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης (9 κρούσματα – τα 2 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Διονύσου (1 κρούσμα)

Δήμος Κρωπίας (5 κρούσματα – τα 2 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Λαυρεωτικής (3 κρούσματα – το 1 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Μαραθώνος (4 κρούσματα – το 1 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας (13 κρούσματα – τα 2 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Παιανίας (3 κρούσματα – το 1 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Παλλήνης (5 κρούσματα)

Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου (2 κρούσματα)

Δήμος Σαρωνικού (1 κρούσμα)

Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος (16 κρούσματα – τα 2 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών

Δήμος Αγίας Παρασκευής (7 κρούσματα – το 1 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Αμαρουσίου (2 κρούσματα – το 1 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Βριλησσίων (1 κρούσμα)

Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης (1 κρούσμα)

Δήμος Νέας Ιωνίας (1 κρούσμα)

Δήμος Παπάγου – Χολαργού (1 κρούσμα)

Δήμος Πεντέλης (2 κρούσματα – το 1 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Χαλανδρίου (6 κρούσματα – το 1 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής

Δήμος Φυλής (1 κρούσμα)

Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών

Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού (1 κρούσμα)

Δήμος Πετρούπολης (1 κρούσμα)

Δήμος Χαϊδαρίου (1 κρούσμα)

Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών

Δήμος Αθηναίων (3 κρούσματα)

Δήμος Ηλιουπόλεως (1 κρούσμα χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Περιφερειακή Ενότητα Νότιου Τομέα Αθηνών

Δήμος Αλίμου (1 κρούσμα)

Δήμος Γλυφάδας (4 κρούσματα)

Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης (2 κρούσματα)

Δήμος Καλλιθέας (1 κρούσμα)

Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς

Δήμος Πειραιά (1 κρούσμα)

Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας

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Δήμος Παλαμά (2 κρούσματα – το 1 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Σαφάδων (2 κρούσματα)

Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας

Δήμος Κιλελέρ (2 κρούσματα – το 1 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Λαρισαίων (11 κρούσματα – τα 3 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Τεμπών (2 κρούσματα – το 1 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Υπό διερεύνηση (2 κρούσματα χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων

Δήμος Τρικκαίων (1 κρούσμα χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Δήμος Αλεξάνδρειας (1 κρούσμα χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Βέροιας (6 κρούσματα – τα 3 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας (2κρούσματα χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης

Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης (1 κρούσμα χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Χαλκηδόνος (1 κρούσμα)

Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας

Δήμος Πέλλας (7 κρούσματα – τα 6 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Σκύδρας (2 κρούσματα)

Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας

Δήμος Κατερίνης (1 κρούσμα)

Περιφερειακή Ενότητα Σερρών

Δήμος Νέας Ζίχνης (1 κρούσμα)

Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας

Δήμος Ευρώτα (1 κρούσμα χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας

Δήμος Θηβαίων (1 κρούσμα)

Σύνολο χώρας

Υπό διερεύνηση (7 κρούσματα – τα 2 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Ποιοι δήμοι είναι υψηλού κινδύνου για περιστατικά

Βόρειος Τομέας Αθηνών: Δήμοι Κηφισιάς, Ηρακλείου, Φιλοθέης – Ψυχικού και Μεταμόρφωσης

Νότιος Τομέας Αθηνών: Δήμος Νέας Σμύρνης

Κεντρικός Τομέας Αθηνών: Δήμοι Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας και Δάφνης – Υμηττού

Περιφέρεια Σερρών: Δήμος Αμφίπολης

Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης: Δήμος Δέλτα

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