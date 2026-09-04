Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας υπενθυμίζει τη λειτουργία εξειδικευμένων Γραφείων Συμβουλευτικής και Εξέτασης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Σεξουαλικής Υγείας.

Οι δομές αυτές παρέχουν δωρεάν ανώνυμο προληπτικό έλεγχο για σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, εμβολιαστική κάλυψη και προληπτική φαρμακευτική αγωγή κατά του ιού HIV.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν εξατομικευμένη ψυχολογική υποστήριξη, ιατρική καθοδήγηση και ενημέρωση για τη μείωση κινδύνου μέσω ραντεβού σε συγκεκριμένα σημεία ανά την Ελλάδα.

Το δίκτυο του οργανισμού στοχεύει στην προαγωγή της δημόσιας υγείας, την καταπολέμηση του στίγματος και τη διασύνδεση των πολιτών με τις απαραίτητες ιατρικές υπηρεσίες.

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Με αφορμή την 4η Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Σεξουαλικής Υγείας (WSHD) και καθώς η πρόσβαση σε δωρεάν, ανώνυμες και έγκυρες υπηρεσίες σεξουαλικής υγείας αποτελεί θεμέλιο για την πρόληψη και τη δημόσια υγεία, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) υπενθυμίζει στο κοινό τη λειτουργία ενός δικτύου από εξειδικευμένα Γραφεία Συμβουλευτικής & Εξέτασης για τη Σεξουαλική Υγεία.

Στόχος των Γραφείων είναι η πρόληψη των Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων (ΣΜΝ) και η ενεργός προαγωγή της σεξουαλικής υγείας του πληθυσμού.

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Στις εν λόγω δομές πρόληψης του ΕΟΔΥ παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, κατόπιν ραντεβού, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση:

Προληπτικός Έλεγχος: Ανώνυμος και εμπιστευτικός έλεγχος με rapid test για HIV/AIDS, Ηπατίτιδα Β & C, Χλαμύδια, Σύφιλη και Γονόρροια.

Εμβολιαστική Κάλυψη: Συνταγογράφηση και πραγματοποίηση εμβολιασμών έναντι των ιών Ηπατίτιδας Α, Β και του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV).

Προληπτική φαρμακευτική αγωγή (PrEP): Συνταγογράφηση προφυλακτικής αγωγής πριν από την έκθεση στον HIV (Pre-Exposure Prophylaxis).

Συμβουλευτική & Ψυχολογική Υποστήριξη: Εξατομικευμένη ψυχολογική υποστήριξη, ιατρική καθοδήγηση για θέματα αντισύλληψης και ενημέρωση για τους τρόπους μετάδοσης και προφύλαξης από τα ΣΜΝ.

Μείωση Κινδύνου: Ενδυνάμωση/Εκπαίδευση για την τροποποίηση συμπεριφορών υψηλού κινδύνου με στόχο την μείωση πιθανών μολύνσεων

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Διασύνδεση: με την ιατρική φροντίδα & παραπομπή σε υπηρεσίες υγείας

Ευαισθητοποίηση του κοινού: για την αντιμετώπιση του στίγματος και την αξία των υγιών σχέσεων

Δωρεάν διανομή: προφυλακτικών και έντυπου ενημερωτικού υλικού

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Γραφεία Συμβουλευτικής & Εξέτασης για τη Σεξουαλική Υγεία ανά την Ελλάδα:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με τις παρακάτω κατά τόπους δομές για τον προγραμματισμό ραντεβού:

Αθήνα (Κέντρο): Πολυκλινική Αθηνών (Πειραιώς 3, Ομόνοια)

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210 8817472, 210 8813615 | [email protected]

Αθήνα (Ιλίσια): Νοσοκομείο «Α. Συγγρός» (Ίωνος Δραγούμη 5)

210 7265158, 210 7239945 | [email protected]

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Πειραιάς: Κέντρο Υγείας Πειραιά (Καραολή & Δημητρίου 39)

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210 4115672 | [email protected]

Θεσσαλονίκη: Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων (Δελφών 124)

2313 308878, 2310 243363 | [email protected]

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Βόλος: Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο» (Πολυμέρη 134)

2421 352136 | [email protected]

Αλεξανδρούπολη: ΠΕΔΥ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (Ανδρονίκου 36)

25510 25748 | [email protected]

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ