Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο ΕΟΔΥ θέτει αυστηρούς κανόνες για την προστασία της υγείας των παιδιών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και στα σχολεία μέσω της τήρησης ορθών πρακτικών υγιεινής.

Οι γονείς οφείλουν να μεταφέρουν το φαγητό σε ισοθερμικές τσάντες με παγοκύστες, διασφαλίζοντας τη σωστή διατήρηση των τροφίμων και την αποφυγή τροφικών λοιμώξεων.

Το προσωπικό των σχολικών μονάδων πρέπει να εφαρμόζει αρχές ασφαλούς προετοιμασίας γευμάτων, αποφεύγοντας τον διασταυρούμενο κίνδυνο μεταξύ χώρων υγιεινής και κουζίνας.

Η καθαριότητα των σχολικών χώρων απαιτεί τη χρήση ασφαλών απολυμαντικών προϊόντων, αποφεύγοντας τον αλόγιστο ψεκασμό στον αέρα και την ανάμειξη χημικών ουσιών.

Η συστηματική εκπαίδευση των παιδιών στην ατομική υγιεινή και ο σωστός αερισμός των αιθουσών αποτελούν καθοριστικά μέτρα για τον περιορισμό της μετάδοσης λοιμώξεων.

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Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη και την προστασία της υγείας των παιδιών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και στις σχολικές μονάδες.

Οι οδηγίες αφορούν ένα ευρύ φάσμα καθημερινών πρακτικών και έχουν ως βασικό στόχο τη δημιουργία ενός ασφαλούς και υγιεινού περιβάλλοντος για βρέφη, παιδιά, μαθητές και προσωπικό.

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Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη σωστή διαχείριση των τροφίμων που μεταφέρονται από το σπίτι, στην ασφαλή παρασκευή και διανομή των σχολικών γευμάτων, στην καθαριότητα και απολύμανση των χώρων, καθώς και στην πρόληψη της μετάδοσης λοιμώξεων.

Ασφαλές σχολικό κολατσιό και σωστή μεταφορά φαγητού από το σπίτι

Το φαγητό που μεταφέρεται καθημερινά από το σπίτι αποτελεί σημαντικό μέρος της διατροφής πολλών παιδιών. Ωστόσο, τα ευπαθή τρόφιμα μπορούν να αλλοιωθούν όταν παραμένουν για αρκετές ώρες σε ακατάλληλες θερμοκρασίες.

Για τον λόγο αυτό, οι γονείς και οι φροντιστές θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στη μεταφορά και τη διατήρηση του σχολικού γεύματος.

Τα μαγειρεμένα γεύματα και τα τρόφιμα που περιέχουν ευπαθή συστατικά, όπως αλλαντικά, τυριά, αυγά ή άλλα ευαλλοίωτα τρόφιμα, θα πρέπει να μεταφέρονται σε καθαρές και καλά κλεισμένες συσκευασίες.

Συνιστάται η χρήση ισοθερμικής τσάντας μαζί με παγοκύστη, ώστε να διατηρείται η κατάλληλη θερμοκρασία μέχρι την άφιξη του παιδιού στο σχολείο.

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Εφόσον υπάρχει διαθέσιμο ψυγείο στη σχολική μονάδα, τα ευπαθή τρόφιμα θα πρέπει να τοποθετούνται άμεσα σε αυτό και να διατηρούνται σε θερμοκρασία κάτω των 5°C.

Όταν δεν είναι δυνατό να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη ψύξη, τα τρόφιμα θα πρέπει να καταναλώνονται μέσα σε τέσσερις ώρες. Εάν παρέλθει το χρονικό αυτό διάστημα, το φαγητό πρέπει να απορρίπτεται για την αποφυγή τροφικής δηλητηρίασης ή άλλης τροφιμογενούς λοίμωξης.

Ασφαλής προετοιμασία και χειρισμός των τροφίμων

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Η ασφάλεια των σχολικών γευμάτων δεν αφορά μόνο τη μεταφορά τους, αλλά και όλα τα στάδια της προετοιμασίας, της αποθήκευσης και της διανομής τους.

Το προσωπικό που ασχολείται με τη φροντίδα των βρεφών και την αλλαγή πάνας δεν θα πρέπει να συμμετέχει παράλληλα στην προετοιμασία ή στον χειρισμό τροφίμων. Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται ο κίνδυνος μεταφοράς μικροοργανισμών από τους χώρους υγιεινής στους χώρους παρασκευής φαγητού.

Οι χώροι παρασκευής τροφίμων πρέπει να διατηρούνται καθαροί και να εφαρμόζονται οι αρχές HACCP (Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου).

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Παράλληλα, είναι σημαντικό να πραγματοποιείται καθημερινός έλεγχος των θερμοκρασιών των ψυγείων και να διασφαλίζεται ότι τα τρόφιμα αποθηκεύονται στις κατάλληλες συνθήκες.

Το ωμό κοτόπουλο δεν πρέπει να πλένεται

Μία ακόμη σημαντική οδηγία αφορά το ωμό κοτόπουλο.Το ωμό κοτόπουλο δεν πρέπει να πλένεται πριν από το μαγείρεμα, καθώς το νερό μπορεί να προκαλέσει διασπορά μικροοργανισμών, όπως η Salmonella, σε νεροχύτες, πάγκους, σκεύη και άλλες επιφάνειες της κουζίνας.

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Η ασφαλής αντιμετώπιση των μικροοργανισμών επιτυγχάνεται με το σωστό μαγείρεμα και όχι με το πλύσιμο του ωμού κρέατος.

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Σχολικά γεύματα και υπηρεσίες catering

Όταν τα γεύματα παρέχονται από εξωτερικές εταιρείες catering, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά την παραλαβή, τη μεταφορά και τη διατήρησή τους.

Τα ζεστά γεύματα πρέπει να παραλαμβάνονται σε θερμοκρασία άνω των 60°C, ενώ τα κρύα γεύματα πρέπει να διατηρούνται σε θερμοκρασία κάτω των 5°C.

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Οι μερίδες θα πρέπει να είναι ατομικά συσκευασμένες και να διαθέτουν σαφή σήμανση, στην οποία να αναγράφονται τα συστατικά και η ημερομηνία.

Η τήρηση των παραπάνω διαδικασιών συμβάλλει στον περιορισμό του κινδύνου αλλοίωσης των τροφίμων και ανάπτυξης παθογόνων μικροοργανισμών.

Καθαριότητα και απολύμανση των σχολικών χώρων

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στην καθαριότητα των αιθουσών, των κοινόχρηστων χώρων, των χώρων υγιεινής και των επιφανειών που αγγίζουν συχνά τα παιδιά.

Η καθαριότητα αποτελεί βασικό μέτρο πρόληψης και θα πρέπει να πραγματοποιείται με κατάλληλα προϊόντα και με τρόπο που να μην δημιουργεί επιπλέον κινδύνους για την υγεία των παιδιών.

Περιορισμός της αλόγιστης χρήσης χλωρίνης

Η οικιακή χλωρίνη χαρακτηρίζεται ως χημικό προϊόν υψηλού κινδύνου και η γενικευμένη ή αλόγιστη χρήση της δεν συνιστάται σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και σχολεία.

Όπου απαιτείται απολύμανση, μπορούν να χρησιμοποιούνται κατάλληλα και ασφαλέστερα προϊόντα, όπως απολυμαντικά με βάση την αιθανόλη, το υπεροξείδιο του υδρογόνου, το γαλακτικό ή το κιτρικό οξύ, πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Η χρήση οποιουδήποτε χημικού προϊόντος πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγεται η ανάμειξη διαφορετικών καθαριστικών ή απολυμαντικών.

Όχι στον ψεκασμό απολυμαντικών στον αέρα

Ο ψεκασμός απολυμαντικών προϊόντων στον αέρα δεν αποτελεί αποτελεσματικό τρόπο απολύμανσης των επιφανειών ή του αέρα και μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς και αναπνευστικά προβλήματα.

Για τον λόγο αυτό, τα απολυμαντικά πρέπει να χρησιμοποιούνται σε καλά αεριζόμενους χώρους και κατά την απουσία των μαθητών.

Μετά την ολοκλήρωση της απολύμανσης, ο χώρος θα πρέπει να αερίζεται επαρκώς πριν επιστρέψουν τα παιδιά.

Η τήρηση των οδηγιών χρήσης κάθε προϊόντος είναι απαραίτητη για την προστασία τόσο των μαθητών όσο και του προσωπικού καθαριότητας.

Πρόληψη της μετάδοσης λοιμώξεων

Οι οδηγίες περιλαμβάνουν επίσης μέτρα για τον περιορισμό της μετάδοσης ιογενών και μικροβιακών λοιμώξεων μέσα στις σχολικές μονάδες.

Η συστηματική καθαριότητα, ο σωστός αερισμός των χώρων, η τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής και η σωστή διαχείριση των τροφίμων αποτελούν βασικά μέτρα πρόληψης.

Εξίσου σημαντικό είναι τα παιδιά να εκπαιδεύονται από μικρή ηλικία σε απλές πρακτικές υγιεινής, όπως το σωστό πλύσιμο των χεριών, η κάλυψη του στόματος και της μύτης κατά τον βήχα ή το φτέρνισμα και η αποφυγή κοινής χρήσης προσωπικών αντικειμένων.

Ένα ασφαλές περιβάλλον είναι κοινή ευθύνη

Η προστασία της υγείας των παιδιών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και στα σχολεία απαιτεί τη συνεργασία όλων.

Οι γονείς και οι φροντιστές έχουν σημαντικό ρόλο στη σωστή προετοιμασία και μεταφορά του φαγητού από το σπίτι. Το εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό συμβάλλει στην τήρηση των κανόνων υγιεινής και στην πρόληψη της μετάδοσης λοιμώξεων, ενώ το προσωπικό καθαριότητας είναι απαραίτητο να χρησιμοποιεί τα προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης με τον σωστό και ασφαλή τρόπο.

Η συστηματική εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία ενός καθαρού, ασφαλούς και υγιεινού σχολικού περιβάλλοντος, όπου κάθε παιδί θα μπορεί να μαθαίνει, να παίζει και να αναπτύσσεται με τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία της υγείας του.