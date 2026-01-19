Ένα περιστατικό που προκαλεί αποτροπιασμό και έντονο προβληματισμό ήρθε στο φως στη Γαλλία, με πρωταγωνιστές δύο σπάνια άγρια αιλουροειδή, ένα καρακάλ και ένα σερβάλ, τα οποία πετάχτηκαν ζωντανά από μπαλκόνι διαμερίσματος στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού. Όπως ανακοίνωσαν τη Δευτέρα (19/01/2026) οι γαλλικές τελωνειακές αρχές, τα ζώα διασώθηκαν σώα και παραδόθηκαν σε ειδική δομή φιλοξενίας άγριων ζώων.

Αν και η υπόθεση έγινε γνωστή μόλις τώρα, το περιστατικό χρονολογείται από τον περασμένο Οκτώβριο. Τότε, στελέχη της Εθνικής Διεύθυνσης Τελωνειακών Πληροφοριών και Ερευνών (DNRED), που ειδικεύονται στην καταπολέμηση της διακίνησης προστατευόμενων ειδών, πραγματοποίησαν έφοδο σε κατοικία ιδιώτη, για τον οποίο υπήρχαν σοβαρές υποψίες ότι κατείχε παράνομα ένα άγριο αιλουροειδές.

Φτάνοντας στο σημείο, οι αρχές διαπίστωσαν πως δεν επρόκειτο για ένα, αλλά για δύο ζώα. Ο ύποπτος, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να τα αποκρύψει, τα πέταξε στο μπαλκόνι του κάτω διαμερίσματος. Ευτυχώς, τα ζώα δεν τραυματίστηκαν. Πυροσβέστες τα περισυνέλεξαν άμεσα και τα μετέφεραν σε ασφαλές περιβάλλον.

Ο φερόμενος ως «ιδιοκτήτης» τους αναμένεται να κληθεί από τις δικαστικές αρχές, προκειμένου να διερευνηθεί εάν εμπλέκεται σε οργανωμένο δίκτυο παράνομης διακίνησης άγριων ζώων. Η υπόθεση εντάσσεται στη διεθνή επιχείρηση «Κεραυνός», υπό την αιγίδα της Ιντερπόλ και του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων, με τη συμμετοχή 134 χωρών το 2025.

Στο ίδιο πλαίσιο, οι γαλλικές αρχές κατέσχεσαν το 2025 πλήθος προστατευόμενων ειδών και αντικειμένων, αναδεικνύοντας το μέγεθος και τη σοβαρότητα της παράνομης εμπορίας άγριας ζωής.

🚨 #Affairedujour – En région parisienne, nos agents ont saisi un caracal et un serval, espèces protégées par la Convention #CITES.



À l’arrivée des douaniers, l’individu a tenté de cacher les félins en les jetant sur un balcon. Il sera entendu afin de déterminer son rôle dans un… pic.twitter.com/QXyrFNIsN8 — Douane française (@douane_france) January 19, 2026