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Αδιανόητο περιστατικό στις ΗΠΑ με έναν 27χρονο δάσκαλο μουσικής από το Λονγκ Άιλαντ να κατηγορείται πως βίασε και στη συνέχεια δολοφόνησε την κουνιάδα του μέσα στο σπίτι της οικογένειας και ενώ η σύζυγός του απουσίαζε σε ταξίδι.

Σύμφωνα με τις αρχές στις ΗΠΑ, ο κατηγορούμενος δάσκαλος μουσικής κάλεσε την 25χρονη αδελφή της συζύγου του να τον βοηθήσει στη μεταφορά ενός πιάνου στην κατοικία τους, στο Νορθ Μασαπέκουα της Νέας Υόρκης.

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Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι, μόλις η νεαρή γυναίκα έφτασε στο σπίτι, της επιτέθηκε αιφνιδιαστικά από πίσω, την έπνιξε μέχρι να χάσει τις αισθήσεις της και στη συνέχεια τη βίασε.

Κατά την αστυνομία, ο ίδιος ο 27χρονος κάλεσε αμέσως μετά το 911 και παρέμεινε στο σημείο μέχρι την άφιξη των αστυνομικών.

Οι αρχές αναφέρουν ότι παραδέχθηκε την επίθεση σε βάρος της 25χρονης, η οποία μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά της.

Η Εισαγγελία υποστηρίζει ακόμη ότι ο κατηγορούμενος είχε αναπτύξει εμμονική έλξη προς το θύμα ήδη από το 2017, αρκετά χρόνια πριν από το έγκλημα.

Η 25χρονη ήταν υποψήφια διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο Stony Brook και διέμενε στο ισόγειο της ίδιας κατοικίας, ενώ ο κατηγορούμενος και η σύζυγός του κατοικούσαν στον επάνω όροφο.

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Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία δεύτερου βαθμού. Κατά την πρώτη του εμφάνιση ενώπιον του δικαστηρίου δήλωσε αθώος, ωστόσο κρίθηκε προφυλακιστέος χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση.

Παράλληλα, η σχολική περιφέρεια στην οποία εργαζόταν ανακοίνωσε ότι τέθηκε σε διοικητική αργία έως την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας.

Από την πλευρά του, ο συνήγορος υπεράσπισής του χαρακτήρισε την υπόθεση τραγική για την οικογένεια, επισημαίνοντας ότι ο εντολέας του είχε μέχρι σήμερα θετική επαγγελματική εικόνα ως εκπαιδευτικός.

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Οι έρευνες των αμερικανικών αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.