«Φτάνει τώρα!», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς Φρέντερικ Νίλσεν την περασμένη νύκτα έπειτα από τις επαναλαμβανόμενες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για το νησί της Δανίας όπου θέλει να αναρτήσει την αμερικανική σημαία.

«Οχι άλλη πίεση. Οχι άλλα υπονοούμενα. Οχι άλλες φαντασιώσεις προσάρτησης. Είμαστε ανοικτοί στον διάλογο. Είμαστε ανοικτοί στις συνομιλίες. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει μέσω των κατάλληλων διαύλων και με σεβασμό του διεθνούς δικαίου», έγραψε στο Facebook ο επικεφαλής της κυβέρνησης της Γροιλανδίας.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, δήλωσε την Κυριακή ότι «δεν έχει κανένα νόημα να μιλάμε για την ανάγκη των Ηνωμένων Πολιτειών να καταλάβουν τη Γροιλανδία». «Οι ΗΠΑ δεν έχουν κανένα δικαίωμα να προσαρτήσουν καμία από τις τρεις χώρες του δανικού βασιλείου», δήλωσε η Φρέντερικσεν. «Καλώ λοιπόν τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν τις απειλές εναντίον ενός ιστορικά στενού συμμάχου και εναντίον μιας άλλης χώρας και ενός άλλου λαού που έχουν δηλώσει ξεκάθαρα ότι δεν είναι προς πώληση». Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται τη Γροιλανδία «από την άποψη της εθνικής ασφάλειας και η Δανία δεν θα είναι σε θέση να την παρέχει».