Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ανέθεσε στον Σεμπαστιάν Λεκορνί την ευθύνη για τη διεξαγωγή των «τελικών διαπραγματεύσεων», με στόχο τον καθορισμό μιας «πλατφόρμας δράσης και σταθερότητας» για τη χώρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελιζέ, ο Γάλλος Πρόεδρος έδωσε στον απερχόμενο πρωθυπουργό προθεσμία 48 ωρών –έως το βράδυ της Τετάρτης– προκειμένου να επιχειρήσει για τελευταία φορά να επιτύχει συμφωνία με τα πολιτικά κόμματα για τη σύνθεση της κυβέρνησης και τη διασφάλιση της πολιτικής σταθερότητας.

Μετά την ανακοίνωση, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε στο X (πρώην Twitter):

J’ai accepté à la demande du Président de la République de mener d’ultimes discussions avec les forces politiques pour la stabilité du pays.



Je dirai au chef de l’Etat mercredi soir si cela est possible ou non, pour qu’il puisse en tirer toutes les conclusions qui s’imposent. October 6, 2025

«Έχω αποδεχτεί το αίτημα του Προέδρου της Δημοκρατίας να διεξαγάγω ύστατες συζητήσεις με τις πολιτικές δυνάμεις για τη σταθερότητα της χώρας. Θα ενημερώσω τον Αρχηγό του Κράτους το βράδυ της Τετάρτης σχετικά με το αν κάτι τέτοιο είναι εφικτό, ώστε να μπορέσει να εξαγάγει όλα τα απαραίτητα συμπεράσματα».

Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Οικονομικών Μπρουνό Λε Μερ ανακοίνωσε ότι δεν επιθυμεί πλέον να συμμετέχει στην κυβέρνηση, γεγονός που φαίνεται να ανοίγει τον δρόμο για την επανέναρξη διαπραγματεύσεων με τους Ρεπουμπλικάνους – το δεξιό κόμμα που είχε προκαλέσει την παραίτηση του Λεκορνί. Από την πλευρά του, το κόμμα της Μαρίν Λε Πεν επανέλαβε ότι, ανεξαρτήτως των εξελίξεων, θα καταθέσει πρόταση μομφής.

Παράλληλα, σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) κοντά στον Πρόεδρο, ο Εμανουέλ Μακρόν έχει δηλώσει πως είναι «έτοιμος να αναλάβει την ευθύνη» σε περίπτωση που ο Λεκορνί αποτύχει και αυτή τη φορά να επιτύχει συμφωνία. Η προθεσμία για τις τελικές διαπραγματεύσεις λήγει το βράδυ της Τετάρτης.

Με αυτή τη δήλωση, ο Γάλλος Πρόεδρος φαίνεται να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διάλυσης της Εθνοσυνέλευσης, της ισχυρής κάτω βουλής του κοινοβουλίου – εξέλιξη που, σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές, θα μπορούσε να οδηγήσει τη χώρα σε νέα πολιτική κρίση.