Ο πρώην Γάλλος πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί θα μπει σε φυλακή του Παρισιού την επόμενη εβδομάδα, όπου θα ξεκινήσει την άνευ προηγουμένου ποινή φυλάκισης 5 ετών για εγκληματική συνωμοσία σχετικά με προσπάθειες συγκέντρωσης κεφαλαίων για την προεκλογική εκστρατεία του 2007 από τη Λιβύη,

Σύμφωνα με το RTL ο Σαρκοζί θα μεταφερθεί στις φυλακές Σάντε του Παρισιού στις 21 Οκτωβρίου.

Το γραφείο του οικονομικού εισαγγελέα του Παρισιού δήλωσε ότι δεν μπορεί ούτε να επιβεβαιώσει ούτε να διαψεύσει το δημοσίευμα του RTL.

Η ποινή ήταν μια ηχηρή σφαλιάρα για τον 70χρονο συντηρητικό πολιτικό που ηγήθηκε της Γαλλίας από το 2007 έως το 2012, με τους δικαστές να λένε ότι η απόφασή τους ελήφθη με βάση την «εξαιρετική σοβαρότητα» της υπόθεσης.

Ο Σαρκοζί, ο οποίος ανέκαθεν δήλωνε αθώος, κρίθηκε ένοχος για εγκληματική συνωμοσία σχετικά με προσπάθειες στενών συνεργατών του να εξασφαλίσουν κεφάλαια για την επιτυχημένη προεδρική του εκστρατεία το 2007 από τη Λιβύη κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του εκλιπόντος δικτάτορα Μουαμάρ Καντάφι.

Είναι η τρίτη φορά που ο Σαρκοζί καταδικάζεται για κατηγορίες που σχετίζονται με απάτη .

Ο Σαρκοζί έμαθε τις λεπτομέρειες της κράτησής του κατά τη διάρκεια σύντομης συνάντησης στο γραφείο του οικονομικού εισαγγελέα τη Δευτέρα (14/10).

Ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακορείου τον είδε να φτάνει με ένα αυτοκίνητο με φιμέ τζάμια και να φεύγει περίπου 45 λεπτά αργότερα χωρίς να κάνει κανένα σχόλιο. Αργότερα εθεάθη να επιστρέφει σπίτι του.

Ο Σαρκοζί αρνείται ότι διέπραξε κάποιο αδίκημα και έχει ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης του. Αναμένεται νέα δίκη τους επόμενους μήνες, αλλά πρέπει να αρχίσει να εκτίει την ποινή του όσο εκκρεμεί η έφεση.

Ο Σαρκοζί θα είναι ο πρώτος Γάλλος αρχηγός κράτους μετά τον πόλεμο – και ο πρώτος πρώην ηγέτης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης – που θα εκτίσει ποινή φυλάκισης.

Αναμένονται επιπλέον μέτρα ασφαλείας για την προστασία του, με τον πρώην πρόεδρο να είναι πιθανό να τοποθετηθεί είτε σε μονάδα για ευάλωτους κρατούμενους είτε σε απομόνωση.

(με πληροφορίες από Reuters, RFI, RTL)