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Μέχρι στιγμής έχουν απομακρυνθεί προληπτικά 220.000 κάτοικοι από τη νοτιοδυτική Γαλλία, με πολλούς να φιλοξενούνται σε προσωρινά καταφύγια.

Οι τοπικοί αγρότες παρέχουν εθελοντική βοήθεια στους πυροσβέστες για την κατάσβεση των πύρινων μετώπων που εκδηλώθηκαν λόγω της ξηρασίας.

Παράλληλα, στην Ισπανία η κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς πυρκαγιά στη Βαλένθια προκάλεσε τον θάνατο ενός ηλικιωμένου ανθρώπου.

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Οι Γάλλοι πυροσβέστες δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τις πυρκαγιές που απειλούν την γαλλική πόλη Μπορντό, ενώ οι αρχές απομακρύνουν όλο και περισσότερους ανθρώπους από τα προάστια του. Η νοτιοδυτική περιοχή της Γαλλίας έχει πληγεί από τις πυρκαγιές κατά την διάρκεια του έντονου θερινού καύσωνα που έχει απλωθεί σε πολλά τμήματα της Ευρώπης. Στην Ισπανία όπου η κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε εθνικό επίπεδο, πυρκαγιά στην Βαλένθια προκάλεσε τον θάνατο ενός ηλικιωμένου ανθρώπου.

🚨🔥 LA SITUATION EST HORS DE CONTRÔLE



L’incendie de Gironde a déjà brûlé plus de 40 000 HECTARES et se trouve à moins de 20KM de BORDEAUX !!



Plus de 167 000 personnes ont déjà été évacuées de chez eux, du jamais vu depuis la seconde guerre mondiale. pic.twitter.com/KsDeXadMEw Advertisement Advertisement July 25, 2026

«Κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, παρατηρήθηκε ότι η πυρκαγιά εξαπλώθηκε με ταχείς ρυθμούς», ανέφεραν σε σημερινή τους δήλωσή της οι αρμόδιες τοπικές αρχές για την περιοχή του Μπορντό.

🔥 Sur le front nord de l’incendie en #Gironde les pompiers ont tout fait pour empêcher que le feu ne dépasse cette route qui relie Bordeaux à Lacanau. pic.twitter.com/BrXcN9IOXA July 26, 2026

Η περιοχή του Μπορντό φημίζεται για τους αμπελώνες της, ενώ η πόλη αποτελεί έναν από τους κύριους συγκοινωνιακούς κόμβους για τους τουρίστες που επισκέπτονται τα κοντινά παραθεριστικά θέρετρα στην ακτή του Ατλαντικού.

Katastrofalny pożar lasu pustoszy region Gironde we Francji i zbliża się do Bordeaux, zmuszając 141 000 osób do ewakuacji pic.twitter.com/MsAjxSjpVA — Poland news War in Ukraine (@Propeertys) July 25, 2026

Στο πλευρό των πυροσβεστών οι αγρότες

Οι αρχές έχουν απομακρύνει μέχρι στιγμής 220.000 άτομα από τη νοτιοδυτική Γαλλία, μετά την εκδήλωση πυρκαγιών νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι οποίες έφτασαν μέχρι το Καπ Φερέ, έναν δημοφιλή προορισμό καλοκαιρινών διακοπών στην περιοχή της Ακιτέν.

Οι τοπικοί αγρότες προσφέρθηκαν επίσης εθελοντικά να βοηθήσουν τους πυροσβέστες.

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«Ήρθαμε να βοηθήσουμε, γιατί αν ήταν η δική μας περιοχή, θα θέλαμε και οι άλλοι να κάνουν το ίδιο. Και δεδομένης της κλίμακας της καταστροφής, πιστεύουμε ότι οι προσπάθειές μας είναι επίσης πολύ ευπρόσδεκτες», δήλωσε ο 65χρονος αγρότης Πασκάλ Ρουντιέ. Μέχρι στιγμής τον Ιούλιο, οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν φτάσει κατά μέσο όρο τους 32,2 βαθμούς Κελσίου στην περιοχή της Ακιτέν, αριθμός που είναι 7,3 °C υψηλότερος από τη μέση μέγιστη θερμοκρασία του μήνα κατά την περίοδο 1961-1990, σύμφωνα με το Reuters Climate Monitor.

❗️ [ 🇫🇷 FRANCE ]



🔸 Vidéo montrant un convoi d’agriculteurs en direction de Bordeaux, avec des citernes remplies d’eau pour venir en aide aux sapeurs-pompiers qui luttent contre le terrible incendie ravageant la Gironde. pic.twitter.com/rT5ROdkTIY — Little Think Tank (@L_ThinkTank) July 26, 2026

Εκθεσιακό κέντρο φιλοξενεί τους πυρόπληκτους

Εκτοπισμένοι κάτοικοι βρίσκονται στο Εκθεσιακό Κέντρο Bordeaux-Lac στο Μπορντό, το οποίο έχει διαμορφωθεί σε προσωρινό καταφύγιο για όσους αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην ευρύτερη περιοχή. Η φωτιά ξέσπασε σε μια περίοδο έντονης ξηρασίας, που ακολούθησε τον καύσωνα και τις σοβαρές ελλείψεις νερού σε πολλές περιοχές της Γαλλίας.

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Reuters Reuters

Reuters

Reuters Rueters

Μία από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Όπως αναφέρει το BBC, η Γαλλία είναι η χώρα που έχει υποστεί τις μεγαλύτερες καταστροφές, με περίπου 42.000 εκτάρια δασικής γης να έχουν γίνει στάχτη σε μία από τις πιο εκτεταμένες πυρκαγιές από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Συνολικά, από τις αρχές του έτους, οι φλόγες έχουν καταστρέψει σχεδόν 98.000 εκτάρια σε ολόκληρη τη χώρα.

Σε συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα La Tribune, ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνέζ προειδοποίησε ότι η επιχείρηση κατάσβεσης αναμένεται να διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως οι κάτοικοι και οι τουρίστες που έχουν απομακρυνθεί δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν στις περιοχές τους μέχρι η πυρκαγιά να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο.

Από την πλευρά του, Ο Εμανουέλ Μακρόν διαβεβαίωσε ότι η Γαλλία «θα ανοικοδομήσει ό,τι χάθηκε» και ότι η κυβέρνηση «θα παραμείνει στο πλευρό των πληγέντων για όσο χρειαστεί».

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Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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