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Κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης, ο καταστηματάρχης δέχθηκε επίθεση από άτομο που τον κλώτσησε στην πλάτη, ενώ το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο.

Ο ιδιοκτήτης χαρακτήρισε την πράξη του απερίσκεπτη, εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη του για τα μηνύματα συμπαράστασης που δέχθηκε από το κοινό.

Στο περιθώριο των ευρύτερων επεισοδίων σε πολλές γαλλικές πόλεις, οι αρχές προχώρησαν στη λήψη έκτακτων μέτρων, όπως η επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας.

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Viral έχει γίνει ο ιδιοκτήτης καταστήματος βιντεοπαιχνιδιών στη Νίκαια της Γαλλίας, Πιερ Κολίν, ο οποίος επιχείρησε να διώξει ταραξίες από την είσοδο της επιχείρησής του, αφού οι βιτρίνες του καταστήματος είχαν γίνει θρύψαλα.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Χ, ο καταστηματάρχης φαίνεται να στέκεται στην είσοδο του καταστήματος, δίπλα σε αφίσα του Γκόκου από τη σειρά «Dragon Ball Z». Κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσής του με τους ταραξίες, απομακρύνεται για λίγο από το σημείο και προσπαθεί να διώξει ορισμένα άτομα που συμμετέχουν στα επεισόδια βίας.

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Σε άλλο σημείο του βίντεο, καθώς επιστρέφει προς το κατάστημά του, ένας από τους συγκεντρωμένους τον κλωτσά στην πλάτη, προκαλώντας την έκπληξη όσων βρίσκονται εκεί. Ο Πιερ Κολίν σηκώνεται, επιστρέφει στην είσοδο και παραμένει στη θέση του, ενώ ένας άλλος παρευρισκόμενος τού δίνει πίσω τα γυαλιά του.

J’ai tellement de la peine et de la rage devant ces images terrifiantes du gérant d’un magasin Micromania à Nice complètement désemparé par le pillage de son magasin..🙄#17Octobre pic.twitter.com/8Biow1UCHd October 17, 2026

Κύμα συμπαράστασης για τον Γάλλο καταστηματάρχη

Οι εικόνες προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να εκφράζουν τη συμπαράστασή τους στον ιδιοκτήτη. «Κουράγιο σε αυτόν τον κύριο» έγραψε ένας χρήστης στο Χ, ενώ ένας άλλος σχολίασε «Είναι φρικτό. Εκφράζω την πλήρη αλληλεγγύη μου σε αυτόν τον θαρραλέο άνθρωπο». Ένα ακόμη σχόλιο ανέφερε: «Ο πραγματικός ήρωας είναι αυτός ο άνθρωπος που υπερασπίζεται την επιχείρησή του».

Ο υπεύθυνος του καταστήματος Micromania απάντησε στα πολυάριθμα μηνύματα υποστήριξης που δέχθηκε μέσω των social media, το βράδυ της Κυριακής.

«Ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη στήριξη που μου προσφέρετε. Είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό», είπε αρχικά σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δημοσίευσε σε story στο Instagram, προσθέτοντας: «Όσοι ήρθατε να με δείτε από κοντά, ήταν πραγματικά υπέροχο εκ μέρους σας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τόσο εγώ όσο και η ομάδα μου έχουμε συγκινηθεί βαθιά από αυτή τη συμπαράσταση».

«Ήταν ανόητο αυτό που έκανα»

Μιλώντας στον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό ICI, ο Πιερ Κολίν παραδέχθηκε ότι η αντίδρασή του ενδεχομένως να ήταν απερίσκεπτη, καθώς ενήργησε παρορμητικά, χωρίς να εξετάσει τους κινδύνους.

«Δεν μπορώ ακόμη να κατανοήσω πλήρως αυτό που συνέβη. Ίσως καταφέρω να το κάνω αργότερα», δήλωσε. «Νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να το είχα κάνει εξαρχής. Ήταν ανόητο. Αλλά εκείνη τη στιγμή αυτό έκανα» είπε στη συνέχεια.

Περίπου 800.000 διαδηλωτές συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο σε διάφορες γαλλικές πόλεις. Στο περιθώριο των διαδηλώσεων, ομάδες ταραξιών προκάλεσαν ζημιές σε εμπορικές επιχειρήσεις και προχώρησαν σε λεηλασίες καταστημάτων πολυτελών ειδών.

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Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέζ, ζήτησε συγγνώμη για το γεγονός ότι οι αστυνομικές δυνάμεις δεν είχαν προετοιμαστεί επαρκώς για την αντιμετώπιση των επεισοδίων.

Παράλληλα, ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκονρί κάλεσε τη Δευτέρα ορισμένες πόλεις να προχωρήσουν στην επιβολή «μερικής απαγόρευσης κυκλοφορίας», με σκοπό την προστασία των πολιτών, των περιουσιών και των επιχειρήσεων.

Επιπλέον, σε διάφορες περιοχές αποφασίστηκαν προσωρινοί περιορισμοί στις δημόσιες συναθροίσεις, καθώς και απαγορεύσεις κυκλοφορίας για ανηλίκους. Τα μέτρα αφορούν πόλεις και δήμους όπως η Λιόν, η Μασσαλία, η Νίκαια, η Λιλ, το Ντουέ, το Βατινί και το Ντενέν.

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