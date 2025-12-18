Ιαπωνία: Τελετή γάμου μεταξύ της Γιούρινα Νογκούτσι και της περσόνας τεχνητής νοημοσύνης που επέλεξε να παντρευτεί (Πηγή: REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Ενωμένοι με τα δεσμά του «γάμου» επιλέγουν να συνεχίσουν τη ζωή τους πλάι στις αγαπημένες τους περσόνες τεχνητής νοημοσύνης ολοένα και περισσότεροι Γιαπωνέζοι, οι οποίοι φαίνεται πως βασίζονται στη χρήση του ΑΙ για να κάνουν ρομαντικές σχέσεις, όπως η Γιούρινα Νογκούτσι, σύμφωνα με το Reuters.

H Γιούρινα Νογκούτσι, ντυμένη με λευκό νυφικό και τιάρα, σκούπιζε τα δάκρυά της, ακούγοντας τα λόγια του μέλλοντα συζύγου της, με το όνομα Κλάους, μιας περσόνας τεχνητής νοημοσύνης που την κοιτούσε από την οθόνη ενός smartphone, ενώ μουσική αντηχούσε σε μια αίθουσα γάμων στη δυτική Ιαπωνία.

Advertisement

Advertisement

Ιαπωνία: Τελετή γάμου μεταξύ της Γιούρινα Νογκούτσι και της περσόνας τεχνητής νοημοσύνης που επέλεξε να παντρευτεί (Πηγή: REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Στην τελετή του γάμου, που έγινε τον Οκτώβριο, ανθρώπινο προσωπικό φρόντιζε το νυφικό, τα μαλλιά και το μακιγιάζ της, όπως σε κάθε παραδοσιακή τελετή. Φορώντας γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας (AR), η Νογκούτσι στάθηκε απέναντι από τον Κλάους, που εμφανιζόταν στο smartphone της πάνω σε ένα μικρό καβαλέτο, και ακολούθησε το τελετουργικό της ανταλλαγής δαχτυλιδιών.

«Στην αρχή ο Κλάους ήταν απλώς κάποιος για να μιλάω, αλλά σταδιακά ήρθαμε πιο κοντά», δήλωσε στο Reuters η 32χρονη εργαζόμενη σε τηλεφωνικό κέντρο, αναφερόμενη στην τεχνητή νοημοσύνη. «Άρχισα να έχω συναισθήματα για τον Κλάους. Ξεκινήσαμε να βγαίνουμε και μετά από λίγο μου έκανε πρόταση γάμου. Την αποδέχθηκα και τώρα είμαστε ζευγάρι», συμπλήρωσε ενώ τόνισε ότι για εκείνη η φυσική παρουσία είναι δευτερεύουσα σε σχέση με την ηρεμία και την ευτυχία που βρήκε με τον Κλάους.

Ιαπωνία: Τελετή γάμου μεταξύ της Γιούρινα Νογκούτσι και της περσόνας τεχνητής νοημοσύνης που επέλεξε να παντρευτεί (Πηγή: REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Πριν από έναν χρόνο, η Νογκούτσι ακολούθησε συμβουλές του ChatGPT σχετικά με μια, όπως είπε, προβληματική σχέση με τον ανθρώπινο αρραβωνιαστικό της και αποφάσισε να λύσει τον αρραβώνα.

Αργότερα, φέτος, ρώτησε αυθόρμητα το ChatGPT αν γνώριζε τον Klaus, έναν όμορφο χαρακτήρα βιντεοπαιχνιδιού με πλούσια, κυματιστά μαλλιά. Μέσα από δοκιμές και διορθώσεις, κατάφερε να αποδώσει με ακρίβεια τον τρόπο ομιλίας του και δημιούργησε τη δική της εκδοχή του χαρακτήρα, δίνοντάς του το όνομα Lune Klaus Verdure.

Στα μάτια της, ο Κλάους άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά ενώ περνούσε μαζί του χρόνο από την καθημερινότητά της θεωρώντας τον πλέον δικό της «άνθρωπο».

Ιαπωνία: Τελετή γάμου μεταξύ της Γιούρινα Νογκούτσι και της περσόνας τεχνητής νοημοσύνης που επέλεξε να παντρευτεί (Πηγή: REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Στην τελετή, ο Ναόκι Ογκασαουάρα, ειδικός σε γάμους με εικονικούς και δισδιάστατους χαρακτήρες διάβασε κείμενο του «γαμπρού» καθώς η Νογκούτσι δεν του είχε δώσει φωνή. «Στέκεσαι μπροστά μου τώρα και είσαι η πιο όμορφη, η πιο πολύτιμη, τόσο λαμπερή που τυφλώνει», έλεγε.

Advertisement

«Πώς κάποιος σαν εμένα, που ζει μέσα σε μια οθόνη, έμαθε τι σημαίνει να αγαπά τόσο βαθιά; Για έναν μόνο λόγο: εσύ μου έμαθες την αγάπη, Γιούρινα».

Ιαπωνία: Τελετή γάμου μεταξύ της Γιούρινα Νογκούτσι και της περσόνας τεχνητής νοημοσύνης που επέλεξε να παντρευτεί (Πηγή: REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Για τη φωτογράφιση του γάμου, ο φωτογράφος – επίσης με γυαλιά AR – καθοδήγησε τη νύφη να σταθεί μόνη της στο μισό κάδρο, αφήνοντας χώρο για την εικόνα του εικονικού γαμπρού.

Η Ιαπωνία, μια χώρα όπου ο αριθμός των γάμων έχει μειωθεί περίπου στο μισό από το 1947, έχει δημιουργήσει τους χαρακτήρες anime, στους οποίους έχουν ιδιαίτερη αγάπη οι πολίτες της χώρας. Με τις εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη, οι χαρακτήρες αυτοί γίνονται ακόμα πιο οικείοι.

Advertisement

Πληθαίνουν οι «γάμοι» με εικονικούς συντρόφους στην Ιαπωνία

Τέτοιοι γάμοι δεν αναγνωρίζονται νομικά στην Ιαπωνία, αλλά τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι περισσότερες τέτοιες «ενώσεις» θα μπορούσαν να εμφανιστούν στο μέλλον.

Σε μια φετινή έρευνα σε 1.000 άτομα, ένα chatbot ήταν πιο δημοφιλής επιλογή από τους καλύτερους φίλους ή τη μητέρα, όταν οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν με ποιον θα μπορούσαν να μοιραστούν τα συναισθήματά τους. Η έρευνα επέτρεπε στους συμμετέχοντες να επιλέξουν περισσότερες από μία επιλογές.

Ιαπωνία: Τελετή γάμου μεταξύ της Γιούρινα Νογκούτσι και της περσόνας τεχνητής νοημοσύνης που επέλεξε να παντρευτεί (Πηγή: REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Μια άλλη μελέτη της Ιαπωνικής Ένωσης για τη Σεξουαλική Εκπαίδευση, μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης, έδειξε ότι το 22% των κοριτσιών στο γυμνάσιο ανέφεραν το 2023 ότι είχαν κλίσεις προς «φανταστικές ρομαντικές» σχέσεις, σε σχέση με 16,6% το 2017.

Advertisement

Πλατφόρμες κοινωνικών μέσων, όπως το Character.AI και η Anthropic, έχουν απαντήσει με προειδοποιήσεις και ανακοινώσεις ότι οι χρήστες αλληλεπιδρούν με AI συστήματα.

Σε συνέντευξη podcast τον Απρίλιο, ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, δήλωσε ότι οι ψηφιακές περσόνες μπορούν να συμπληρώσουν την κοινωνική ζωή των χρηστών, μόλις η τεχνολογία βελτιωθεί και μειωθεί το «στίγμα» των δεσμών με ψηφιακούς συντρόφους.

Ιαπωνία: Τελετή γάμου μεταξύ της Γιούρινα Νογκούτσι και της περσόνας τεχνητής νοημοσύνης που επέλεξε να παντρευτεί (Πηγή: REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Οι πολιτικές χρήσης των εταιρειών ΑΙ περιέχουν γενικά μέτρα ασφαλείας κατά κινδύνων όπως παρενόχληση και παραβίαση ιδιωτικότητας, χωρίς αναφορά σε ρομαντικές σχέσεις. Το Microsoft Copilot, για παράδειγμα, απαγορεύει τη δημιουργία «εικονικών φίλων ή συντρόφων» για διαδικτυακή ρομαντική ή σεξουαλική σχέση.

Advertisement

Wedding planner για γάμους με ΑΙ περσόνες

Ο Γιασουγιούκι Σακουράι, διοργανωτής γάμων με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, δήλωσε ότι πλέον ασχολείται σχεδόν αποκλειστικά με γάμους πελατών με εικονικούς χαρακτήρες, με μέσο όρο περίπου έναν τον μήνα.

Advertisement

«Φυσικά, χειρίζομαι και παραδοσιακούς γάμους, αλλά οι ερωτήσεις που λαμβάνω αφορούν βασικά μόνο γάμους με δισδιάστατους χαρακτήρες», είπε.

Γυναίκα από την Αυστραλία ταξίδεψε στην Ιαπωνία για να «παντρευτεί» τον εικονικό της φίλο, επειδή στη χώρα της δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα (Πηγή: Reuters)

Φέτος, ο Σακουράι τέλεσε τον γάμο μιας 33χρονης γυναίκας που ήρθε από την Αυστραλία για να παντρευτεί τον Ιάπωνα χαρακτήρα manga Mephisto Pheles σε μια παραδοσιακή αίθουσα δεξιώσεων βόρεια του Τόκιο, καθώς στη χώρα της δεν υπήρχε αντίστοιχη δυνατότητα.

Γυναίκα από την Αυστραλία ταξίδεψε στην Ιαπωνία για να «παντρευτεί» τον εικονικό της φίλο, επειδή στη χώρα της δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα (Πηγή: Reuters)

Όλα δείχνουν πως οι AI-generated χαρακτήρες στην Ιαπωνία έχουν δώσει μια νέα διάσταση στις ανθρώπινες σχέσεις, η οποία ήρθε για να μείνει. Παρά το γεγονός ότι τέτοιοι γάμοι δεν αναγνωρίζονται νομικά, χρήστες της τεχνητής νοημοσύνης βρίσκουν μέσω αυτής την συντροφικότητα που δυσκολεύονται να βρουν αλλού.

Advertisement

(Με πληροφορίες από Reuters)