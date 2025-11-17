Δικαστήριο στην πόλη Αγκντ (Agde), στη νότια Γαλλία, υποχρέωσε μια γυναίκα να κρατάει τη γάτα της μέσα στο σπίτι, μετά από καταγγελία γειτόνισσας.

Σύμφωνα με το AFP, η γειτόνισσα υποστήριξε ότι ο πορτοκαλί γάτος «Remi» έμπαινε συχνά στον κήπο της, προκαλούσε ζημιές στα φυτά και «τρομοκρατούσε» τα πουλιά. Το δικαστήριο έκανε δεκτή την αγωγή, επέβαλε πρόστιμο στην ιδιοκτήτρια και απαγόρευσε στο ζώο την είσοδο στον γειτονικό κήπο, ουσιαστικά θέτοντάς το σε «κατ’ οίκον περιορισμό».



Η απόφαση προκάλεσε αντιδράσεις από φιλοζωικές οργανώσεις, οι οποίες προειδοποιούν ότι δημιουργείται «επικίνδυνο προηγούμενο» που περιορίζει τη φυσική ελευθερία των γατών. «Αν αυτό γίνει δεδικασμένο, ποιος θα θέλει να υιοθετεί γάτα;» δήλωσε ο διευθυντής της Société Protectrice des Animaux.

Κάτοικοι της περιοχής χαρακτήρισαν την υπόθεση «εντελώς παράλογη», λέγοντας πως «αύριο θα μας αφορά όλους». Η ιδιοκτήτρια του Remi, Dominique Valdès, σημείωσε ότι ο γάτος έχει χάσει βάρος και έχει επηρεαστεί ψυχολογικά μετά τον περιορισμό.

Η υπόθεση ανοίγει συζήτηση για τα όρια της γειτονικής συνύπαρξης, τον ρόλο των κατοικιδίων και τη νομοθεσία γύρω από την ευζωία των ζώων σε μια εποχή όπου η σχέση ανθρώπου–ζώου εξελίσσεται διαρκώς.