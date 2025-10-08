Οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα φάνηκαν να «ανεβάζουν στροφές» την Τετάρτη, εν όψει της επικείμενης άφιξης ανώτερων αξιωματούχων από το Ισραήλ, τις και άλλες χώρες, αφού η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς παρέδωσε τις λίστες της με ομήρους και Παλαιστίνιους κρατουμένους που προορίζονται να απελευθερωθούν στο πλαίσιο ανταλλαγής.

Με το 20 σημείων σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να φαίνεται να βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ άλλοτε στον τερματισμό της σύγκρουσης, οι αντιπροσωπείες αναβάθμιζαν την παρουσία τους στις συνομιλίες που άρχισαν τη Δευτέρα σε αιγυπτιακό θέρετρο στην Ερυθρά Θάλασσα.

Advertisement

Advertisement

Ο Τραμπ έστειλε τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ, και τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουΐτκοφ, ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έστειλε τον στενό συνεργάτη του, υπουργό Στρατηγικών Θεμάτων, Ρον Ντέρμερ. Αναμένονταν να αρχίσουν να συμμετέχουν στις συνομιλίες την Τετάρτη, μαζί με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είπε πως οι έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς έχουν σημειώσει «πολλή πρόοδο» και ότι κατάπαυση πυρός θα κηρυσσόταν εάν έφταναν σε θετικό αποτέλεσμα.

Ο Τραμπ επίσης εξέφρασε αισιοδοξία για πρόοδο προς την κατεύθυνση συμφωνίας την Τρίτη και ευρωπαϊκές, αραβικές και άλλες χώρες θα συναντιούνταν στο Παρίσι την Πέμπτη για να συζητήσουν τη μεταπολεμική κατάσταση στη Γάζα- και αναμένεται να αντιπροσωπεύονται και οι ΗΠΑ, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Εντός της Γάζας το Ισραήλ έχει μειώσει την ένταση των επιχειρήσεών του, αν και δεν έχει σταματήσει πλήρως τα πλήγματα. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είπαν ότι οι δυνάμεις τους είχαν σκοτώσει έναν αριθμό ενόπλων στην πόλη της Γάζας οι οποίοι ετοιμάζονταν να επιτεθούν σε Ισραηλινούς στρατιώτες.

Με πληροφορίες από Reuters