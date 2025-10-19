Νέο μπαράζ αεροπορικών πληγμάτων εναντίον των δυνάμεων της Χαμάς στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας εξαπέλυσαν σήμερα Κυριακή, 19 Οκτωβρίου, οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ, κλιμακώνοντας ακόμα περισσότερο τις εντάσεις στον παλαιστινιακό θύλακα.
Μετά τις πρωινές συγκρούσεις στη Ράφα ανάμεσα σε μαχητές της Χαμάς και τον στρατό του Ισραήλ, οι IDF αποφάσισαν να χτυπήσουν θέσεις και στόχους της παλαιστινιακής οργάνωσης.
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πρόκειται για αντίποινα στις επιθέσεις που πραγματοποίησε νωρίτερα η Χαμάς, ενώ ισχυρίστηκε ότι εξουδετέρωσε μια ομάδα ενόπλων Παλαιστίνιων που πλησίασαν ισραηλινά στρατεύματα έχοντας διασχίσει τη λεγόμενη «Κίτρινη Γραμμή» στην οποία ο στρατός αποσύρθηκε σύμφωνα με τους όρους της εκεχειρίας.
Μάλιστα, οι IDF δημοσίευσαν βίντεο από το πλήγμα ακριβείας ενός drone κατά της συγκεκριμένης ένοπλης ομάδας, υπογραμμίζοντας ότι το περιστατικό συνέβη στην περιοχή Μπέιτ Λαχία, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η απειλή κατά των ισραηλινών στρατευμάτων.
«Σε απάντηση στην κατάφωρη παραβίασης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός νωρίτερα», ο ισραηλινός στρατός «ξεκίνησε σειρά πληγμάτων κατά στόχων τρομοκρατών της Χαμάς στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας», αναφέρεται σε ξεχωριστή ανακοίνωση των IDF.
Σύμφωνα με μαρτυρία δημοσιογράφου του AFP, τα ισραηλινά πλήγματα πραγματοποιήθηκαν στην ανατολική πλευρά της Χαν Γιουνίς, στον νότιο τομέα του παλαιστινιακού θύλακα.
Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε εντολή προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας να αποφεύγουν την είσοδο σε περιοχές υπό ισραηλινό έλεγχο και να μην πλησιάζουν ισραηλινά στρατεύματα.
«Μετά τις επανειλημμένες παραβιάσεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και την εγκληματική επίθεση που πραγματοποίησαν τρομοκρατικά στοιχεία της Χαμάς σήμερα (19.10.2025) το πρωί, οι IDF θα απαντήσουν με τεράστια ισχύ [πυρός] εναντίον τρομοκρατικών υποδομών και στοιχείων της Χαμάς», τόνισε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.
Ο ίδιος πρόσθεσε πως «για την ασφάλειά σας και λόγω των συνεχιζόμενων αεροπορικών επιδρομών, παραμείνετε μόνο στη δυτική πλευρά της κίτρινης γραμμής» επισυνάπτοντας έναν χάρτη που δείχνει τις περιοχές στη Γάζα υπό τον έλεγχο του ισραηλινού Στρατού.