Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκρινε χθες Πέμπτη το βράδυ ότι είναι «γελοίο» το ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν να έχουν «μονομερή» σχέση στήριξης του NATO, ενώ δεν απομένει παρά χρονικό διάστημα μικρότερο της εβδομάδας ως τη Σύνοδο Κορυφής της Συμμαχίας στην Άγκυρα, στην Τουρκία.

«Δεν ήταν εκεί για μας», τόνισε μέσω Truth Social, προσθέτοντας τρία θαυμαστικά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, επιμένοντας στο ότι δεν υπάρχει «ανταποδοτικότητα» στη σχέση ανάμεσα στη χώρα του και τα υπόλοιπα κράτη μέλη της δυτικής στρατιωτικής συμμαχίας.

Advertisement

Advertisement

Στο μήνυμά του αυτό παρέθεσε γράφημα που παρουσιάζει το ύψος των δαπανών του NATO, εμφανίζοντας την Ουάσιγκτον να ξοδεύει πολύ μεγαλύτερα ποσά από άλλα κράτη.

Ο αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος αναμένεται να συμμετάσχει στη σύνοδο της συμμαχίας στην τουρκική πρωτεύουσα την 7η και την 8η Ιουλίου, έχει καταφερθεί επανειλημμένα εναντίον ευρωπαίων συμμάχων της χώρας του, ιδίως εξαιτίας της άρνησής τους να εμπλακούν στο πλευρό των ΗΠΑ στον πόλεμο στο Ιράν, ο οποίος ξέσπασε με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στην Ισλαμική Δημοκρατία την 28η Φεβρουαρίου.

Υπό πίεση του Ντόναλντ Τραμπ, οι 32 χώρες μέλη της συμμαχίας δεσμεύτηκαν πέρυσι, κατά τη σύνοδο της Χάγης, να αφιερώνουν ως το 2035 τουλάχιστον το 5% του ΑΕΠ τους σε δαπάνες για την ασφάλεια.

Ο ρεπουμπλικάνος επέμεινε επίσης στο ότι θέλει η Ευρώπη να αναλάβει τον βασικό ρόλο ως προς την ασφάλειά της κι η Ουάσιγκτον έχει ήδη λάβει σειρά μέτρων για να μειώσει την παρουσία και τη δέσμευσή της σε αυτήν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ