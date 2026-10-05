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Μέλη του ακροδεξιού AfD τάσσονται υπέρ μιας στροφής στην «παραδοσιακή» αντίθεση του κόμματος στη συμμετοχή της Γερμανίας στην ΕΕ και στο ευρώ, σύμφωνα με έγγραφο στρατηγικής που είδε το Reuters τη Δευτέρα.

Η κίνηση αυτή θα μπορούσε να σηματοδοτήσει αλλαγές σε μια από τις θεμελιώδεις αρχές του AfD, που δημιουργήθηκε το 2013, εκφράζοντας αντίθεση στις πολιτικές διάσωσης της Ευρωζώνης και τασσόταν υπέρ της διάλυσης της νομισματικής ένωσης, ή της εξόδου της Γερμανίας από αυτήν.

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Το έγγραφο, το οποίο παρουσίασε πρώτη η Bild, ζητά μια συνολική αναδιαπραγμάτευση των συνθηκών της ΕΕ ώστε η ένωση να μετατραπεί σε μια πιο χαλαρή συμμαχία κυρίαρχων κρατών. Αν οι προσπάθειες αυτές δεν φέρουν αποτελέσματα, θα έπρεπε να γίνει δημοψήφισμα για τη συμμετοχή της Γερμανίας στην ΕΕ, όπως υποστηρίζεται.

Το έγγραφο ζητά ακόμα την επιλογή αποχής σε εθνικό επίπεδο σε τομείς όπως η μετανάστευση, η δημοσιονομική πολιτική και το κοινό χρέος της ΕΕ, μα δεν τάσσεται θεμελιωδώς κατά του ευρώ.

Συντάχθηκε από βουλευτές του ΕΕ στο ευρωκοινοβούλιο, τη γερμανική κάτω Βουλή και τα πολιτειακά κοινοβούλια, και συζητήθηκε σε συνάντηση τον προηγούμενο μήνα.

Ο Πέτερ Μπέρινγκερ, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος σε ευρωπαϊκά ζητήματα και επικριτής του ευρώ από πολύ παλιά, απέρριψε τις εκτιμήσεις πως το έγγραφο συνιστά αλλαγή πολιτικής. Όπως είπε, η πρόταση για αναδιαπραγμάτευση και μεταρρυθμίσεις πριν μια έξοδο συνάδει με τις καθιερωμένες πολιτικές θέσεις του AfD, ενώ χαρακτήρισε το έγγραφο ως σχέδιο εφαρμογής των υπαρχουσών θέσεων αντί για αλλαγή ποτείας.

Το παρόν πρόγραμμα του κόμματος ζητά έξοδο της Γερμανίας από το ευρώ και, μακροπρόθεσμα, αντικατάσταση της ΕΕ με ένα νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Με πληροφορίες από Reuters