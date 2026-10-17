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Ένας 72χρονος τρόφιμος γηροκομείου στην πόλη Όλφεν, κοντά στο Ντόρτμουντ, στη Γερμανία, σκότωσε χθες Παρασκευή μια ηλικιωμένη και τραυμάτισε άλλες δύο μέσα στην καφετέρια του ιδρύματος, όπως μεταδίδουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του δικτύου WDR και της εφημερίδας Bild, ο 72χρονος μαχαίρωσε τρεις γυναίκες στον χώρο της καφετέριας. Μια 86χρονη βρήκε τον θάνατο, ενώ άλλες δύο γυναίκες (83 και 81 ετών) τραυματίστηκαν σοβαρά και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

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Αστυνομικοί που έσπευσαν στον τόπο του εγκλήματος συνέλαβαν τον δράστη, ο οποίος δεν προέβαλε αντίσταση. Το κίνητρό του παραμένει αδιευκρίνιστο.

(ΑΠΕ-ΜΠΕ- Με πληροφορίες από WDR και Bild)