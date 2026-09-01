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Οι γερμανικές αρχές αποφάσισαν το κλείσιμο ρωσικών διπλωματικών και πολιτιστικών δομών, ενώ προωθούν αυστηρότερες κυρώσεις και επιπλέον ελέγχους ως απάντηση στο περιστατικό.

Εκπρόσωποι του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χαιρέτισαν τα γερμανικά μέτρα, καταδικάζοντας τις ρωσικές υβριδικές επιχειρήσεις που στοχεύουν στην αποσταθεροποίηση της Ευρώπης.

Η Μόσχα έχει απορρίψει τις κατηγορίες περί εμπλοκής της στην επίθεση, παρά τις εκτιμήσεις των γερμανικών αρχών για το μοτίβο των ενεργειών της.

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Η Γερμανία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία ευθύνεται για την επίθεση με drone που σημειώθηκε τον περασμένο μήνα στο αεροδρόμιο της Λειψίας.

Ένα drone που έφερε εκρηκτικό μηχανισμό εντοπίστηκε στις 4 Αυγούστου στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε, στην ανατολική Γερμανία, κοντά σε ουκρανικά αεροσκάφη μεταφοράς φορτίου.

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Το drone δεν εξερράγη, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο πυροκροτητής παρουσίασε βλάβη. Οι ερευνητές εκτιμούν επίσης ότι ένα δεύτερο drone ενδέχεται να συγκρούστηκε με ένα αεροσκάφος μεταφοράς φορτίου που βρισκόταν στην περιοχή.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, δήλωσε ότι η επίθεση της 4ης Αυγούστου ακολουθεί το «καθιερωμένο μοτίβο των ρωσικών υβριδικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη», προσθέτοντας ότι η εκτίμηση των γερμανικών αρχών είναι πως η χώρα ενδέχεται να αποτελέσει ξανά στόχο.

Ειδικοί σε θέματα ασφαλείας είχαν εκτιμήσει ότι πίσω από την επίθεση ενδέχεται να βρίσκεται η Ρωσία. Η Μόσχα, ωστόσο, μέχρι σήμερα έχει απορρίψει τις κατηγορίες περί εμπλοκής της.

Μέτρα από το υπουργείο Εξωτερικών

Από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιόχαν Βάντερφουλ, δήλωσε ότι οι ενέργειες της Ρωσίας «ταιριάζουν σε μια μακρά σειρά με απόπειρες για αποσταθεροποίηση, παραπληροφόρηση, απειλές, σαμποτάζ και επιθετικότητα κατά της Ευρώπης».



Όπως ακόμη τόνισε, «η Γερμανία δεν είναι εξαίρεση σε αυτό το μοτίβο».



Για τον υπουργό, η Ρωσία «δυστυχώς δεν δείχνει καμία προθυμία να τερματίσει τον πόλεμο με την Ουκρανία και να επιδείξει αποκατάσταση με τη Δύση».



Το ρωσικό προξενείο στη Βόννη θα κλείσει σε αντίποινα για την επίθεση, όπως και ο Ρωσικός Οίκος για την Επιστήμη και ο Πολιτισμός στο Βερολίνο.



Επιπλέον το Βερολίνο θα πιέσει για πιο αυστηρές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, για ελέγχους εισόδου Ρώσων πολιτών και νέα μέτρα για τον σκιώδη ρωσικό στόλο.



ΝΑΤΟ και ΕΕ χαιρετίζουν τα μέτρα

Σε μια πρώτη αντίδραση στα μέτρα της Γερμανίας, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε τα καλωσόρισε και πρόσθεσε ότι «οι προσπάθειες της Ρωσίας να μας εκφοβίσει, να υπονομεύσει την ενότητά μας και την αποφασιστικότητά μας να υποστηρίξουμε την Ουκρανία, είναι μάταιες και θα αποτύχουν».



«Οι υβριδικές επιθέσεις δεν θα μείνουν χωρίς καθαρή απάντηση, είπε από την πλευρά της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν που επίσης καλωσόρισε τα μέτρα.



Την πλήρη αλληλεγγύη προς τη Γερμανία εξέφρασε η Πολωνία, ενώ η Φινλανδία δια του πρωθυπουργού της Αλεξάντερ Στουμπ είπε ότι «ξέρουμε πολύ καλά το ρωσικό εγχειρίδιο».