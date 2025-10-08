Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η δημάρχος της γερμανικής πόλης Χερντέκε, Ίρις Στάλτσερ, έπειτα από την επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε στο σπίτι της το μεσημέρι της Τρίτης (7/10), σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στη Γερμανία.

Η 57χρονη, που είχε εκλεγεί δήμαρχος στις 28 Σεπτεμβρίου και επρόκειτο να αναλάβει καθήκοντα την 1η Νοεμβρίου, εντοπίστηκε αιμόφυρτη στο σπίτι της στο Χερντέκε της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, έφερε 13 μαχαιριές στην κοιλιακή χώρα και στην πλάτη, ενώ μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο του Μπόχουμ, όπου δίνει μάχη για τη ζωή της.

Η κατάστασή της παραμένει σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση, μετά από πολύωρη χειρουργική επέμβαση στην οποία υπεβλήθη, με τις επόμενες 48 ώρες θεωρούνται καθοριστικές για τη ζωή της.

SHOCKING FAMILY BETRAYAL: Adopted Daughter Accused of Stabbing New Mayor Mom 13 Times in Bloody Home Attack!



In a shocking turn, police in Herdecke now suspect the 17-year-old adopted daughter of stabbing her mother, the newly elected mayor Iris Stalzer, up to 13 times outside… https://t.co/2mcnpR3B7i pic.twitter.com/PbXEj0Y5kv October 7, 2025

Η δήμαρχος εντοπίστηκε από τον γιο της, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως τις αρχές. Αρχικά, ο γιος ισχυρίστηκε ότι η μητέρα του είχε δεχτεί επίθεση «από αρκετούς άνδρες» στον δρόμο. Ωστόσο, η αστυνομία δεν βρήκε στοιχεία που να υποστηρίζουν κάτι τέτοιο.

Στον χώρο δεν βρέθηκαν ούτε ίχνη παραβίασης, γεγονός που οδήγησε τους ερευνητές να εξετάσουν το ενδεχόμενο ο δράστης να ανήκει στο στενό οικογενειακό περιβάλλον της.

Η 17χρονη κόρη της αναγνωρίζεται ως κύριος δράστης

Οι αρχές έχουν θέσει υπό κράτηση τα δύο θετά παιδιά της Στάλτσερ, ηλικίας 15 και 17 ετών, τα οποία βρίσκονταν στο σπίτι την ώρα του περιστατικού. Αν και δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι διερευνά όλα τα πιθανά κίνητρα, μεταξύ των οποίων και προσωπικές ή οικογενειακές διαφορές.

Σύμφωνα με τα γερμανικά ΜΜΕ οι υποψίες αρχικά έπεσαν στον 15χρονο γιο ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων όπως μεταφέρει η Bild, πριν από την κλήση έκτακτης βοήθειας ακούστηκε έντονος καβγάς ανάμεσα στη Στάλτσερ και τον γιο της

Αργότερα, οι έρευνες και οι ανακρίσεις κατέληξαν στην 17χρονη υιοθετημένη κόρη, η οποία πλέον αναγνωρίζεται ως ο κύριος δράστης της επίθεσης.

Η 17χρονη, μάλιστα, φέρεται να είχε εμπλακεί σε επεισόδιο με μαχαίρι σε σχολείο πριν από έναν χρόνο. Η ίδια έφηβη φέρεται να επιτέθηκε στη μητέρα της με μαχαίρι και το περασμένο καλοκαίρι αλλά χωρίς σοβαρές συνέπειες τότε.

Η αστυνομία πραγματοποιεί εξονυχιστικές έρευνες στην κατοικία της δημάρχου, εξετάζοντας DNA, ψηφιακά ίχνη και δεδομένα τηλεπικοινωνίας.

