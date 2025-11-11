Τη σύλληψη άνδρα, που φέρεται να ανήκει στην οργάνωση «Πολίτες του Ράιχ» και να σχεδίαζε απόπειρες δολοφονίας πολιτικών – ανάμεσά τους οι πρώην καγκελάριοι Όλαφ Σολτς και Αγκελα Μέρκελ – ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Γερμανίας, σύμφωνα με πληροφορίες των ARD, SWR, n-tv και Der Spiegel.

Σύμφωνα με τα δύο γερμανικά δημόσια δίκτυα, ο 49χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες βράδυ (10/11) στο Ντόρτμουντ, προσπαθούσε το τελευταίο διάστημα να οργανώσει επιθέσεις μέσω του σκοτεινού διαδικτύου.

Federal prosecutors in Germany have arrested a man suspected of encouraging attacks on politicians on the darknet, including by using cryptocurrency as a "reward."



The man is also said to have compiled a list of potential targets.https://t.co/ZP7EY5ZPDA — DW News (@dwnews) November 11, 2025

Στον ιστότοπο που είχε δημιουργήσει, με την ονομασία «Πολιτική Δολοφονιών» (Assassination Politics), ο ύποπτος εξηγούσε το σχέδιό του: αρχικά, ομοϊδεάτες του θα έπρεπε να δωρίσουν χρήματα σε κρυπτονόμισμα, ως «αμοιβή επικήρυξης», σε επαγγελματίες οι οποίοι θα αναλάμβαναν κατόπιν να σκοτώσουν «αντιφρονούντες» πολιτικούς.

Οι αρχές αντιμετωπίζουν την υπόθεση ως «σχέδιο εγκληματικής χρηματοδότησης τρομοκρατίας» και γι’ αυτό την ευθύνη έχει αναλάβει ο ομοσπονδιακός γενικός εισαγγελέας Γενς Ρόμελ.

Όπως μεταδίδει το ARD, ο συλληφθείς ήταν γνωστός στις αρχές από το 2020, όταν ως μέλος των Πολιτών του Ράιχ, οργάνωσης η οποία δεν αναγνωρίζει το γερμανικό κράτος, συμμετείχε σε διαμαρτυρίες κατά των μέτρων περιορισμού της πανδημίας και οι τελευταίες δραστηριότητές του στο Darknet εντοπίστηκαν από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος.

Spezialkräfte der GSG 9 haben den mutmaßlichen Betreiber der Darknet-Seite »Assassination Politics« festgenommen. Nach SPIEGEL-Informationen soll er eine »Todesliste« mit mehr als 20 Namen geführt haben – darunter zwei ehemalige Bundeskanzler. https://t.co/RFTyUgge8Z — DER SPIEGEL (@derspiegel) November 11, 2025

Ο Μάρτιν Σ., αναφέρει το ιδιωτικό δίκτυο n-tv, είναι Γερμανοπολωνός και είχε δημοσιεύσει στον ιστότοπό του «θανατικές ποινές» τις οποίες είχε επιβάλει ο ίδιος, πληροφορίες για «ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα» πιθανών θυμάτων, αλλά και οδηγίες για την κατασκευή εκρηκτικών.

Σύμφωνα με το Spiegel, η λίστα των «καταδικασθέντων σε θάνατο» περιλάμβανε περισσότερα από 20 ονόματα πολιτικών, μεταξύ των οποίων οι πρώην καγκελάριοι Όλαφ Σολτς και ‘Αγγελα Μέρκελ και πρώην ομοσπονδιακοί υπουργοί.

Όπως επισημαίνει το περιοδικό, ο όρος Assassination Politics παραπέμπει στο κείμενο του ριζοσπαστικού αμερικανού αντικυβερνητικού ακτιβιστή Τζιμ Μπελ, ο οποίος τη δεκαετία του ’90 επιχειρηματολογούσε υπέρ μιας υποθετικής διαδικτυακής αγοράς μέσω της οποίας θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν ανώνυμα δολοφονίες διεφθαρμένων κυβερνητικών αξιωματούχων.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)

