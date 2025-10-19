Με λόγια που αφήνουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το μέλλον του στους Μιλγουόκι Μπακς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τόνισε ότι επιθυμεί να παραμείνει στην ίδια ομάδα, αλλά ξεκαθάρισε πως προτεραιότητά του παραμένει η νίκη και η διεκδίκηση τίτλων.

Ο Greek Freak μίλησε στο «SiriusXM NBA Radio» και ανέφερε πως θα ήθελε να μείνει για πάντα στην ίδια ομάδα, όμως παράλληλα είναι πιο βασικό για εκείνον να νικάει.

Advertisement

Advertisement

"From day one, my goal is to be on the same team for 20+ years…but my competitive spirit is number one before that. I want to win."@Giannis_An34 addresses his future with @TheFrankIsola & @Scalabrine



Hear the @Bucks Season Preview Show on the SXM App: https://t.co/sYX8fIx0rp pic.twitter.com/CrGnkTXBLJ — SiriusXM NBA Radio (@SiriusXMNBA) October 18, 2025

«Από την πρώτη μέρα, ο στόχος μου είναι να είμαι στην ίδια ομάδα για 20+ χρόνια… Αλλά στο τέλος της ημέρας, το ανταγωνιστικό μου πνεύμα είναι πάνω από αυτό. Θέλω να κερδίζω» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μπακς.

«Δεν είμαι ικανοποιημένος να μένω κάπου που δεν είμαστε ανταγωνιστικοί. Είναι εύκολο να πω πως είμαι εδώ 13 χρόνια, η πόλη με αγαπάει, νιώθω άνετα… αλλά αυτό είναι το comfort zone. Θέλω να πιέζω τον εαυτό μου, να νιώθω άβολα. Μόνο έτσι βελτιώνομαι», πρόσθεσε.

Το όνομα του Γιάννη Αντετοκούνμπο απασχολεί έντονα τα αμερικανικά ΜΜΕ το τελευταίο χρονικό διάστημα, καθώς σύμφωνα με τον Σαμς Τσαράνια, οι Μιλγουόκι Μπακς είχαν μπει σε ανοικτή επικοινωνία με τους Νιου Γιορκ Νικς για ένα πιθανό trade που θα έστελνε τον Γιάννη στη Νέα Υόρκη.

Τελικά ο Αντετοκούνμπο έχει μείνει στο Μιλγουόκι για αυτή τη σεζόν, μετά από πολλές συζητήσεις με τη διοίκηση, ενώ ο σύλλογος αποφάσισε να φέρει ξανά και τον αδερφό του, Θανάση, στην ομάδα. Παρ’ όλα αυτά τα σενάρια για αποχώρηση επανήλθαν.