Η ιατρική επιστήμη έκανε ένα εντυπωσιακό βήμα προς το μέλλον, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και ένα από τα πιο ζωτικά και πολύπλοκα όργανα του ανθρώπινου σώματος, οι πνεύμονες, μπορούν έστω προσωρινά να αντικατασταθούν πλήρως από την τεχνολογία. Χειρουργοί του Northwestern University στις Ηνωμένες Πολιτείες ανέπτυξαν ένα πρωτοποριακό σύστημα τεχνητών πνευμόνων, γνωστό ως Total Artificial Lung (TAL), το οποίο κράτησε στη ζωή έναν βαριά ασθενή για δύο ολόκληρες ημέρες, μέχρι να καταστεί δυνατή η διπλή μεταμόσχευση πνευμόνων.

Ο ασθενής, ένας 33χρονος άνδρας, είχε προσβληθεί από σοβαρή γρίπη, η οποία εξελίχθηκε σε οξεία αναπνευστική δυσχέρεια (ARDS), μια κατάσταση εξαιρετικά επικίνδυνη για τη ζωή.

Advertisement

Advertisement

«Αυτή η στρατηγική μπορεί να προσφέρει μια σωτήρια «γέφυρα» προς τη μεταμόσχευση για επιλεγμένους ασθενείς που διαφορετικά δεν θα είχαν καμία θεραπευτική επιλογή», έγραψαν οι επιστήμονες στο άρθρο τους που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Med.

Η κλινική του εικόνα επιβαρύνθηκε περαιτέρω από βακτηριακή πνευμονία, ενώ σύντομα άρχισαν να εμφανίζουν σημάδια ανεπάρκειας και άλλα ζωτικά όργανα, όπως η καρδιά και τα νεφρά. Οι γιατροί έκριναν ότι οι πνεύμονές του ήταν μη αναστρέψιμα κατεστραμμένοι και ότι η μόνη ελπίδα επιβίωσης ήταν η άμεση διπλή μεταμόσχευση.

Ωστόσο, η κατάσταση του ασθενούς ήταν τόσο κρίσιμη, ώστε δεν θα άντεχε την επέμβαση. Η παραμονή των μολυσμένων πνευμόνων στο σώμα του ενείχε επίσης τον κίνδυνο να καταστρέψει και τα νέα μοσχεύματα. Τότε, η ιατρική ομάδα πήρε μια τολμηρή απόφαση: την πλήρη αφαίρεση των πνευμόνων και την αντικατάστασή τους με το σύστημα TAL.

Σε αντίθεση με γνωστές τεχνολογίες όπως η εξωσωματική οξυγόνωση (ECMO), που υποστηρίζουν μερικώς την καρδιοαναπνευστική λειτουργία, το TAL σχεδιάστηκε ώστε να αναλαμβάνει πλήρως τον ρόλο των πνευμόνων. Το σύστημα αποστραγγίζει αίμα από τη δεξιά πλευρά της καρδιάς, το οξυγονώνει εξωτερικά αφαιρώντας το διοξείδιο του άνθρακα και το επιστρέφει απευθείας στον αριστερό κόλπο, διατηρώντας τη λειτουργία της καρδιάς σταθερή ακόμη και σε συνθήκες σηψαιμίας.

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Μέσα σε λίγες ώρες από την τοποθέτηση του TAL, η γενική κατάσταση του ασθενούς άρχισε να βελτιώνεται. Δύο ημέρες αργότερα, οι γιατροί προχώρησαν με επιτυχία στη διπλή μεταμόσχευση πνευμόνων. Ο ασθενής αποσωληνώθηκε μία εβδομάδα μετά το χειρουργείο και έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο οκτώ εβδομάδες αργότερα. Δύο χρόνια μετά, τα νέα του όργανα λειτουργούν φυσιολογικά.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι το TAL αποτελεί προς το παρόν απόδειξη δυνατότητας και όχι μια έτοιμη λύση ευρείας εφαρμογής. Παρ’ όλα αυτά, εκφράζουν αισιοδοξία ότι, με περαιτέρω μελέτες και συνεργασίες, η τεχνολογία αυτή θα μπορούσε στο μέλλον να αποτελέσει σωτήρια «γέφυρα» για ασθενείς που σήμερα δεν έχουν καμία άλλη θεραπευτική επιλογή.

Με πληροφορίες από το Gizmodo