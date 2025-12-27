Η ποπ σταρ ανάρτησε την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου φωτογραφίες και βίντεο στο Instagram, με πρωταγωνιστή τον Τέρνερ σε πολλά από αυτά. Σε μία εικόνα, ο Κάλουμ φιλά τη Λίπα στο μάγουλο, ενώ σε άλλη, το ζευγάρι χαλαρώνει στον καναπέ, γελώντας και αγκαλιασμένο.

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε επίσης πλάνα από το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, στιγμιότυπα με φίλους και συγγενείς, αλλά και φωτογραφίες και βίντεο από το γεύμα που μαγείρεψε η ίδια.

Με χιούμορ στη λεζάντα, η Ντούα Λίπα έγραψε:

«Όλα έχουν να κάνουν με την αγάπη και με το να τα καταφέρνεις στην κουζίνα φέτος (όλα τα αστέρια ευθυγραμμίστηκαν για εμένα μετά από έξι μήνες μακριά από την κουζίνα)», προσθέτοντας: «Καλές γιορτές σε όλους! Σας στέλνω πολλή αγάπη».







