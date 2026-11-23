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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα μεσάνυχτα σε βοηθητικό κτίσμα της έπαυλης του Γουίλ Σμιθ στο Καλαμπάσας της Καλιφόρνιας.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο και κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο προτού επεκταθεί στην κύρια κατοικία.

Οι τοπικές Αρχές επιβεβαίωσαν το περιστατικό στην ιδιοκτησία, η αξία της οποίας εκτιμάται στα σαράντα δύο εκατομμύρια δολάρια.

Δεν έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής τα αίτια της πυρκαγιάς ούτε το ακριβές μέγεθος των υλικών ζημιών που προκλήθηκαν στο βοηθητικό κτίσμα.

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Συναγερμός σήμανε στην πολυτελή ιδιοκτησία του Γουίλ Σμιθ στο Καλαμπάσας της Καλιφόρνιας, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε βοηθητικό κτίσμα της έπαυλης. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο προτού επεκταθεί στο κυρίως κτίριο.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Page Six, οι τοπικές Αρχές δέχτηκαν επείγουσα κλήση ακριβώς τα μεσάνυχτα για εστία φωτιάς εντός της ιδιοκτησίας, η αξία της οποίας εκτιμάται στα 42 εκατομμύρια δολάρια.

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Το γραφείο του σερίφη της κομητείας του Λος Άντζελες επιβεβαίωσε στο αμερικανικό μέσο ότι οι πυροσβέστες ανταποκρίθηκαν άμεσα και περιόρισαν τη φωτιά, αποτρέποντας την επέκτασή της στην κύρια κατοικία.

Will Smith and Jada Pinkett Smith: Blaze erupts at actors’ $42 million estate. 🎥: Backgrid https://t.co/2iLd1n5VsT November 23, 2026

Οπτικό υλικό από το σημείο αποτυπώνει πυροσβεστικά οχήματα με αναμμένους φάρους να περνούν την κεντρική πύλη της ιδιοκτησίας μέσα στη νύχτα, ενώ πυκνοί καπνοί υψώνονταν πάνω από την έκταση.

Το πρόσφατο περιστατικό δεν είναι η πρώτη περιπέτεια της οικογένειας με τη φωτιά. Το 2021, η έπαυλη είχε υποστεί σημαντικές υλικές ζημιές από πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στο υπόγειο, με αποτέλεσμα να χρειαστούν εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης.

Fire broke out at Will Smith and Jada Pinkett Smith’s $42 million Calabasas estate early Monday morning. Firefighters extinguished the blaze, which started in a maintenance shed. Thankfully, no one was injured. https://t.co/djMatFZtuY — Bstar00; return true (@samueloriola2) November 23, 2026

Οι προηγούμενες πυρκαγιές και η κατοικία στο Καλαμπάσας

Το 2018, ο Γουίλ Σμιθ είχε εκφράσει δημόσια την αγωνία του για τις καταστροφικές πυρκαγιές στη Νότια Καλιφόρνια. Επιπλέον, το 2025, η οικογένειά του εγκατέλειψε προληπτικά την κατοικία της εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς στο Παλισέιντς.

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Η έπαυλη στο Καλαμπάσας αποκτήθηκε το 2003 και παραμένει η κύρια κατοικία του ζευγαριού. Παρά τις αποκαλύψεις για τον χωρισμό τους, η Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ επέστρεψε στην κοινή τους στέγη, ενώ πηγές τούς περιγράφουν ως ευτυχισμένους.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια της νέας πυρκαγιάς ή για το ακριβές μέγεθος των ζημιών στο βοηθητικό κτίσμα.

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