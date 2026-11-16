Γκρέτα Τούνμπεργκ: Εξηγεί γιατί γέλασε με τους ακτιβιστές του Fridays for Future που δημιούργησε η ίδια το 2018

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Το επίμαχο στιγμιότυπο καταγράφηκε κατά τη διάρκεια γυρισμάτων για το ντοκιμαντέρ του σκηνοθέτη Χούμπερτους Κοχ με θέμα την ποινικοποίηση του ακτιβισμού.

Η ακτιβίστρια εξέφρασε την έκπληξή της και αναρωτήθηκε αν το κίνημα συνεχίζει ακόμη τη δράση του, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις.

Σε μεταγενέστερη ανάρτησή της, η Τούνμπεργκ άσκησε κριτική στη Γερμανία, κατηγορώντας τη χώρα για ρατσιστικές πρακτικές και συνενοχή σε γενοκτονία και κλιματική κρίση.

Ο σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ χαρακτήρισε το περιστατικό ως κάτι που άγγιζε τα όρια, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη συνολική δράση της ακτιβίστριας.

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Με ανάρτησή της στο Instagram επέλεξε η Γκρέτα Τούνμπεργκ να δώσει τη δική της εξήγηση για τα γέλια της κατά τη συνάντησή της στο Βερολίνο με ακτιβιστές του κινήματος που η ίδια ίδρυσε το 2018.

Στο μήνυμά της, η Τούνμπεργκ εξαπέλυσε κατηγορίες κατά των μελών της γερμανικής οργάνωσης Fridays for Future, κάνοντας λόγο για «ρατσισμό» και «συνενοχή σε γενοκτονία». Όπως υποστηρίζει, τα μέλη της οργάνωσης έχουν απομακρυνθεί από την ίδια, επειδή εξέφρασε τη θέση ότι «και οι Παλαιστίνιοι είναι άνθρωποι» και ότι τα αιτήματα για δικαιοσύνη οφείλουν να τους συμπεριλαμβάνουν.

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Στην ίδια ανάρτηση, η νεαρή ακτιβίστρια ασκεί έντονη κριτική στη Γερμανία, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ας μην υπάρχει καμία αμφιβολία: ο κόσμος ΧΛΕΥΑΖΕΙ τη Γερμανία επειδή είναι αποκομμένη από την πραγματικότητα και παραμένει εγκλωβισμένη σε εξαιρετικά ρατσιστικές νοοτροπίες και πρακτικές, ενώ ταυτόχρονα είναι απροκάλυπτα συνένοχη σε γενοκτονία, οικοκτονία και στην κλιματική κρίση».

Η ανάρτηση της Γκρέτα Τούνμπεργκ

Υπάρχει ένα βίντεο που κυκλοφορεί ευρέως, στο οποίο εμφανίζομαι να γελάω, ενώ ακούω για μια κινητοποίηση της οργάνωσης Fridays for Future στη Γερμανία, στο πλαίσιο μιας συνέντευξης. Για να δοθεί το απαραίτητο πλαίσιο, αυτό συνέβη τις ίδιες ημέρες που εμείς αποκλείαμε έναν κατασκευαστή όπλων εκεί και μόλις είχαμε πληροφορηθεί ότι την ίδια στιγμή πραγματοποιούνταν μια εγκεκριμένη από την αστυνομία διαδήλωση για το κλίμα, σε μια γνωστή για τον λευκό πληθυσμό της, μεσοαστική περιοχή, από το ίδιο ακριβώς γερμανικό κίνημα για το κλίμα, το οποίο με είχε ακυρώσει και είχε «κρατήσει αποστάσεις» από εμένα επειδή είπα ότι και οι Παλαιστίνιοι είναι άνθρωποι και ότι, όταν ζητάμε δικαιοσύνη, οι Παλαιστίνιοι πρέπει επίσης να συμπεριλαμβάνονται σε αυτά τα αιτήματα.

Ας μην υπάρχει καμία αμφιβολία: ο κόσμος ΧΛΕΥΑΖΕΙ τη Γερμανία επειδή είναι αποκομμένη από την πραγματικότητα και παραμένει εγκλωβισμένη σε εξαιρετικά ρατσιστικές νοοτροπίες και πρακτικές, ενώ ταυτόχρονα είναι απροκάλυπτα συνένοχη σε γενοκτονία, οικοκτονία και στην κλιματική κρίση – μια συζήτηση που πολλοί έγχρωμοι άνθρωποι στη Γερμανία αναδεικνύουν εδώ και πάρα πολύ καιρό.

Γκρέτα Τούνμπεργκ: Ξέσπασε σε γέλια όταν έμαθε ότι συνεχίζονται οι διαδηλώσεις του κινήματος Fridays for Future – «Ακόμη το κάνουν αυτό;»

Το περιστατικό καταγράφηκε κατά τη διάρκεια γυρισμάτων για το ντοκιμαντέρ του Γερμανού δημοσιογράφου και σκηνοθέτη Χούμπερτους Κοχ, με τίτλο «Auf Panzern in die Klimakrise – wie Aktivismus kriminalisiert wird» («Με άρματα μάχης προς την κλιματική κρίση: Πώς ποινικοποιείται ο ακτιβισμός»).

Greta Thunberg laughs at young Germans after finding out that they are still organizing Fridays For Future climate change protests. She thought everyone had moved on to Palestine like she has https://t.co/DciUojrx54 Advertisement November 12, 2026

Σε ένα απόσπασμα που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δημιουργός της ταινίας ενημερώνει την 23χρονη ακτιβίστρια ότι την ίδια ημέρα πραγματοποιείται διαδήλωση του Fridays for Future στη γερμανική πρωτεύουσα. Η Τούνμπεργκ δείχνει αρχικά έκπληκτη και στη συνέχεια ξεσπά σε γέλια.

«Αλήθεια;» ρώτησε εμφανώς έκπληκτη η Γκρέτα Τούνμπεργκ προτού ξεσπάσει σε δυνατά γέλια. «Σοβαρά; Ακόμη το κάνουν αυτό;» αναρωτήθηκε η ακτιβίστρια, ενώ οι παρευρισκόμενοι γέλασαν επίσης, μέχρι που η 23χρονη σήμερα Τούνμπεργκ φώναξε «Cut!».

Ο Χούμπερτους Κοχ χαρακτήρισε το αστείο ως κάτι που «άγγιζε τα όρια», ενώ παράλληλα αναγνώρισε τη δράση της Τούνμπεργκ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την αντίθεσή της στον πόλεμο στη Γάζα.

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