Η Γιαπωνέζα παίκτρια του μπάντμιντον Chiharu Shida απηύθυνε δημόσια έκκληση στους Κινέζους θαυμαστές της, ζητώντας τους να σεβαστούν την ιδιωτική της ζωή και να σταματήσουν να την παρακολουθούν εμμονικά σε σημείο stalking.

Η συμπεριφορά τους, λέει, την έχει κάνει να νιώθει «πολύ άβολα και πολύ φοβισμένη».

Η 27χρονη Shida, που έχει χαρακτηριστεί ως η «πιο όμορφη παίκτρια» στην Κίνα, αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα Badminton Asia Championships στο Νινγκμπό, μια πόλη στην ανατολική Κίνα.

Chiharu Shida, the Japanese badminton player popular in China (partially for her beauty), asked obsessive Chinese fans stop pestering her – like stalking her. pic.twitter.com/DkiO5vivAP