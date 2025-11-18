Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις είπαν την Τρίτη ότι είχαν επιτεθεί σε στρατιωτικούς στόχους στη Ρωσία με αμερικανικής προέλευσης πυραύλους ATACMS, κάνοντας λόγο για μια «σημαντική εξέλιξη».

Η Ουκρανία δεν είχε ανακοινώσει ανοιχτά πως χρησιμοποιεί τους προηγμένους αμερικανικούς πυραύλους κατά στόχων εντός της Ρωσίας, αν και οι περιορισμοί για αυτό είχαν αρθεί από την απερχόμενη κυβέρνηση Μπάιντεν.

Advertisement

Advertisement

«Η χρήση δυνατοτήτων πλήγματος μακράς εμβέλειας, περιλαμβανομένων συστημάτων όπως οι ATACMS, θα συνεχιστούν» ανακοινώθηκε την Τρίτη.

Το Κίεβο έλαβε τους πυραύλους το 2023, μα υπήρχαν αρχικά περιορισμοί στη χρήση τους μόνο σε κατεχόμενα δικά της εδάφη. Ο Τζο Μπάιντεν προέβη σε άρση των περιορισμών τον Νοέμβριο του 2024, λίγο πριν το τέλος της προεδρίας του, κάτι που ο νυν πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, είχε αρχικά αποδοκιμάσει. Σημειώνεται πως η Ουκρανία έχει ζητήσει από τις ΗΠΑ πυραύλους Tomahawk εμβέλειας 2.500 χλμ., λέγοντας πως θα φέρουν τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αν και ο Τραμπ είχε πει ότι εξέταζε την ιδέα πώλησής του στο Κίεβο, τον Νοέμβριο είπε πως δεν σκεφτόταν στα αλήθεια κάτι τέτοιο.

Με πληροφορίες από Reuters