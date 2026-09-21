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Η Γροιλανδία, η Δανία και οι ΗΠΑ θα υπογράψουν την Τρίτη τη συμφωνία για το αρκτικό νησί, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ανακοίνωσε το γραφείο της Δανής πρωθυπουργού.

«Η τελετή της υπογραφής θα γίνει στο κτίριο των Ηνωμένων Εθνών στις 10.30 τοπική ώρα» (17.30 ώρα Ελλάδας). Το κείμενο θα υπογράψουν ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

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Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, αν και ο πρόεδρος Τραμπ υποστήριξε ότι χορηγεί στις ΗΠΑ «μόνιμο έλεγχο» επί της Γροιλανδίας. Η Δανία και η Γροιλανδία δεν έχουν κάνει κανένα σχόλιο για αυτούς τους ισχυρισμούς του Τραμπ, διαβεβαιώνοντας μόνο ότι η συμφωνία είναι επωφελής για το νησί και σέβεται την εθνική κυριαρχία του.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι οι τρεις ηγέτες θα συναντηθούν αύριο στην τελετή «επισημοποιώντας τη νέα συμφωνία τους που διασφαλίζει και εγγυάται την ασφάλεια της Γροιλανδίας και των ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters