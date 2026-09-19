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Την ισχυρή Αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία συμφώνησαν ΗΠΑ – Δανία και Γροιλανδία με την πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν να διαβεβαιώνει πως θα είναι «καλή για το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη».

Είναι μια συμφωνία που «αναγνωρίζει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Βασιλείου (της Δανίας), καθώς και το δικαίωμα του λαού της Γροιλανδίας στην αυτοδιάθεση», επισημαίνει η Φρεντέρικσεν.

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Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της γροιλανδικής κυβέρνησης Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν χαιρέτισε τον συμβιβασμό, αναφέροντας πως «εγγυάται και ενισχύει την ασφάλεια της Γροιλανδίας, του βασιλείου της Δανίας, των ΗΠΑ και της δυτικής συμμαχίας». Η συμφωνία «αναγνωρίζει τα συμφέροντα της Γροιλανδίας και τη θέση μας στη διεθνή συνεργασία», συμπλήρωσε.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ – ο οποίος είχε εκφράσει στο παρελθόν την επιθυμία του για προσάρτηση της Γροιλανδίας, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από τους Ευρωπαίους – ανήγγειλε μέσω Truth Social την επίτευξη αυτής της συμφωνίας, βάσει της οποίας οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στο νησί της Αρκτικής, ενώ παράλληλα εμποδίζει αντιπάλους των ΗΠΑ να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις ή να πραγματοποιήσουν επενδύσεις σε ευαίσθητους τομείς χωρίς τη συγκατάθεση της Ουάσινγκτον.

«Αυτή η συμφωνία διασφαλίζει πως η Κίνα και η Ρωσία δεν μπορούν να διαθέτουν βάση στη Γροιλανδία, ότι δεν μπορούν να στείλουν στρατεύματα εκεί και ότι υφίστανται οι απαραίτητοι μηχανισμοί για την αποτροπή οποιασδήποτε επένδυσης σε ευαίσθητους τομείς», διευκρίνισε αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.