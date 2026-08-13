Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι αρχές της Γροιλανδίας ανέστειλαν τα σχέδια της εταιρείας Greenland Energy για πετρελαϊκές εξορύξεις, επικαλούμενες την ανάγκη αξιολόγησης των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων στην περιοχή.

Η κυβέρνηση ξεκαθάρισε ότι η απαιτούμενη διαδικασία αδειοδότησης δεν μπορεί να ολοκληρωθεί εγκαίρως, μεταθέτοντας την πιθανή έναρξη των εργασιών για τον χειμώνα του 2027.

Η εξέλιξη αυτή διαψεύδει τις προβλέψεις Αμερικανών αξιωματούχων για άμεση έναρξη της παραγωγής αργού πετρελαίου και προκάλεσε σημαντική πτώση στη μετοχή της εταιρείας στο χρηματιστήριο.

Παρά την αναβολή, η Greenland Energy δηλώνει δεσμευμένη στην προώθηση του προγράμματος έρευνας, επιδιώκοντας παράλληλα τη συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες και τις αρμόδιες αρχές.

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Επτά μήνες μετά τις απειλές του Τραμπ να προσαρτήσει την Γροιλανδία, οι αρχές του νησιού προχώρησαν στην ανάσχεση των σχεδίων μιας αμερικανικής πετρελαϊκής εταιρείας να πραγματοποιήσει εξορύξεις, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian.

Σε προσωρινό πάγο η γεώτρηση της Greenland Energy

Η απόφαση αυτή διαψεύδει τους ισχυρισμούς του Αμερικανού Προέδρου ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να εξορύσσουν αργό πετρέλαιο από την περιοχή ακόμη και από την επόμενη χρονιά.

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Μόλις μία εβδομάδα πριν η Greenland Energy ξεκινήσει τις γεωτρήσεις, η κυβέρνηση της χώρας έβαλε «μπλόκο» στις σχεδιαζόμενες ενέργειες, τονίζοντας ότι δεν έχουν ακόμη αξιολογηθεί οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις του έργου σε έναν υγρότοπο φιλοξενεί σπάνια πτηνά και μοσχοβόδια, στα οποία βασίζεται η τοπική οικονομία.

Για αυτόν τον λόγο, επισημαίνουν ότι νωρίτερα από τον χειμώνα του 2027 δεν μπορούν να ξεκινήσουν οι γεωτρήσεις. ξεκαθάρισε ότι η απαιτούμενη διαδικασία αδειοδότησης δεν μπορεί να ολοκληρωθεί εγκαίρως και, κατά συνέπεια, οι απαραίτητες εγκρίσεις δεν είναι δυνατόν να δοθούν πριν από την ημερομηνία που είχε προγραμματίσει η εταιρεία.

Η εξέλιξη αυτή απέχει πολύ από τις προβλέψεις που έκανε μόλις τον Μάιο ο Τζεφ Λάντρι, ο σκληροπυρηνικός δεξιός κυβερνήτης της Λουιζιάνα που διορίστηκε από τον Τραμπ ως απεσταλμένος στη Γροιλανδία.

Greenland has issued a strong warning to U.S.-based Greenland Energy after drilling equipment was brought ashore without the required approvals.



Authorities say the Trump-linked company cannot proceed with planned oil exploration until regulatory and environmental requirements… pic.twitter.com/R5K8sxQ4bZ — ymediagroup (@ymediagroup) August 12, 2026

Ο Λάντρι είχε δηλώσει έπειτα από επίσκεψή του ότι το πετρέλαιο που εικάζεται ότι βρίσκεται κάτω από τη Γροιλανδία θα μπορούσε να ανακουφίσει την ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε από την επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν.

Ο Λάντρι, ο οποίος έχει δηλώσει ανοιχτά ότι στόχος του είναι «να γίνει η Γροιλανδία μέρος των ΗΠΑ», είχε αναφέρει: «Θα μπορούσαμε να έχουμε αυτά τα βαρέλια στην παραγωγή εντός 10 μηνών περίπου».

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Από την πλευρά του, ο Ρόμπερτ Πράις, διευθύνων σύμβουλος της Greenland Energy —ο οποίος υποστηρίζει ότι στην απομακρυσμένη περιοχή Jameson Land ενδέχεται να κρύβεται πετρέλαιο αξίας 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων— δήλωσε πως «η Greenland Energy παραμένει δεσμευμένη στην προώθηση του προγράμματος πετρελαϊκής έρευνας με υπευθυνότητα και σύμφωνα με τη ρυθμιστική διαδικασία της Γροιλανδίας, καθώς και σε πλήρη συμμόρφωση με τις γροιλανδικές αρχές».

«Θα χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον χρόνο για να βελτιώσουμε τα σχέδιά μας και να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας με τις τοπικές κοινότητες, τους στρατηγικούς εταίρους και τις αρμόδιες αρχές», πρόσθεσε.

Οι απειλές Τραμπ

Από τότε που ο Τραμπ θέλησε να αποκτήσει τη Γροιλανδία κατά την πρώτη του θητεία, ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει απειλήσει να το πράξει είτε αγοράζοντάς την από τη Δανία είτε καταλαμβάνοντάς την με στρατιωτική βία, ή κλείνοντας μια συμφωνία.

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Τον Ιανουάριο, ο Τραμπ δεσμεύτηκε να αποκτήσει τη Γροιλανδία, αποκαλώντας το ημιαυτόνομο έδαφος της Δανίας «δικό μας έδαφος» κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.

«Τη χρειαζόμαστε για τη στρατηγική εθνική ασφάλεια και τη διεθνή ασφάλεια. Αυτό το τεράστιο, μη ασφαλισμένο νησί είναι στην πραγματικότητα μέρος της Βόρειας Αμερικής στο βόρειο σύνορο του Δυτικού Ημισφαιρίου», ανέφερε.

Οι μέτοχοι της Greenland Energy ήλπιζαν σε ένα λεγόμενο «Trump pump», δηλαδή μια προεδρική στήριξη που θα εκτόξευε τη μετοχή της εταιρείας στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Ωστόσο, την Τετάρτη η τιμή της μετοχής κατέρρευσε, σημειώνοντας πτώση άνω του ενός τρίτου μετά την ανακοίνωση της αναβολής.

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Τον Μάιο, όπως αναφέρει το Global News, η Greenland Energy είχε ανακοινώσει ότι υπέγραψε συμφωνία με την εταιρεία Stampede Drilling με έδρα την Αλμπέρτα του Καναδά, προκειμένου να της παράσχει ένα τρυπάνι υψηλής απόδοσης για τις επιχειρήσεις της στη λεκάνη Jameson Land.

Ωστόσο, η Stampede Drilling σε δήλωσή της στις 11 Αυγούστου ξεκαθάρισε ότι το γεωτρύπανό της «δεν έχει φτάσει στη Γροιλανδία».

«Η Stampede επιβεβαιώνει επιπλέον ότι δεν πρόκειται να μεταφέρει και να αποβιβάσει γεωτρύπανο στη Γροιλανδία, εκτός εάν το πρόγραμμα γεωτρήσεων της Greenland Energy λάβει όλες τις απαιτούμενες ρυθμιστικές συγκαταθέσεις και εγκρίσεις από τις αρχές της Γροιλανδίας», ανέφερε.

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Η Greenland Energy, η οποία ιδρύθηκε μόλις πέρυσι, ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει 60 εκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση των γεωτρήσεων, με αντάλλαγμα την απόκτηση της πλειοψηφίας του έργου. Η αναβολή, ωστόσο, επηρέασε έντονα και τη μετοχή της εταιρείας, η οποία σύμφωνα με τον Guardian υποχώρησε περισσότερο από 30% μετά την ανακοίνωση της καθυστέρησης.

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Το έργο εξόρυξης πετρελαίου βρίσκεται σε μια χερσόνησο στην ανατολική Γροιλανδία που ονομάζεται Jameson Land Basin. Η λεκάνη είναι «μία από τις μεγαλύτερες ανεξερεύνητες λεκάνες συμβατικών υδρογονανθράκων στον δυτικό κόσμο», ανέφερε η εταιρεία σε δήλωσή της την περασμένη εβδομάδα.

Αν και η Greenland Energy δεν διαθέτει άδεια εκμετάλλευσης πετρελαίου για να δραστηριοποιηθεί στη Γροιλανδία, επιδιώκει να δραστηριοποιηθεί σε συνεργασία με μια βρετανική εταιρεία, η οποία διαθέτει σχετική άδεια.

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