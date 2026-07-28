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Eντυπωσιακά πλάνα βλέπουν το φως της δημοσιότητας από τη Γροιλανδία, όπου ένα τεράστιο παγόβουνο ανατράπηκε στη θάλασσα, προκαλώντας τεράστια κύματα.

Παγόβουνο ανατρέπεται δίπλα από τις ακτές

Το περιστατικό σημειώθηκε στα ανοιχτά της πόλης Ιλουλισάτ (Ilulissat), μιας περιοχής που είναι γνωστή παγκοσμίως για την παρουσία των επιβλητικών παγόβουνων που αποσπώνται από τον παγετώνα Jakobshavn και βρίσκεται στη δυτική Γροιλανδία.

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Η στιγμή της ανατροπής του καταγράφηκε σε βίντεο από κατοίκους και επισκέπτες, με τις εικόνες να κάνουν γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου.

A massive iceberg capsized just off the coast of Ilulissat in northern Greenland 🇬🇱this morning.



Fortunately, no one was injured. pic.twitter.com/vfUGgVdSRz July 25, 2026

Στο βίντεο διακρίνεται η τεράστια μάζα πάγου (το οποίο είχε μήκος όσο τουλάχιστον δώδεκα σπίτια) να πέφτει στην θάλασσα δημιουργώντας ισχυρά κύματα που εξαπλώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ούτε υλικές ζημιές, παρά την ένταση του φαινομένου.