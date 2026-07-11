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Το κόσμημα από πλατίνα διαθέτει οβάλ διαμάντι 12 καρατίων και σμαραγδένιες λεπτομέρειες, οι οποίες επιλέχθηκαν ειδικά επειδή αποτελούν την αγαπημένη πέτρα της αθλήτριας.

Το δαχτυλίδι σχεδιάστηκε από την Ισαμπέλα Γκρούτμαν έπειτα από στενή συνεργασία με τον επιχειρηματία, ενώ ειδικοί εκτιμούν πως η αξία του ξεπερνά τις 750.000 δολάρια.

Ο Γιώργος Φραγκούλης, ο οποίος ίδρυσε την εταιρεία Oakberry, αποτέλεσε σημαντική πηγή στήριξης για την αθλήτρια κατά τη διάρκεια μιας δύσκολης περιόδου.

Το ζευγάρι έκανε την πρώτη του κοινή εμφάνιση τον Απρίλιο του 2024.

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Τον σύντροφό της, Γιώργο Φραγκούλη, επαίνεσε δημόσια η Αρίνα Σαμπαλένκα, παρουσιάζοντας μέσα από ένα βίντεο στα social media το εντυπωσιακό μονόπετρο με το οποίο της έκανε πρόταση γάμου.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η κορυφαία τενίστρια σχολίασε χαρακτηριστικά: «Ο Γιώργος τα πήγε καλά», συνοδεύοντας το βίντεο στο οποίο το ζευγάρι μιλά για το ιδιαίτερο κόσμημα.

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Παρουσιάζοντας το δαχτυλίδι, η Λευκορωσίδα αθλήτρια δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της.

«Αυτό είναι το δαχτυλίδι μου. Είναι 12 καρατίων, με δύο σειρές από σμαράγδια και μια πραγματικά υπέροχη κοπή», λέει πανευτυχής η Αρίνα Σαμπαλένκα και δείχνει με καμάρι το πανάκριβο δαχτυλίδι με το οποίο της έκανε πρόταση γάμου ο σύντροφός της Γιώργος Φραγκούλης.

Από την πλευρά του, ο Έλληνας επιχειρηματίας εξηγεί τη σημασία που είχε η επιλογή του ιδανικού μονόπετρου.

«Φυσικά, το δαχτυλίδι είναι το πιο ξεχωριστό κομμάτι μιας πρότασης γάμου, πέρα από την ίδια την πρόταση. Δεν είναι εύκολο να βρεις μια όμορφη, τόσο μεγάλη πέτρα», λέει ο ελληνικής καταγωγής επιχειρηματίας.

Στη συνέχεια, η Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης αποκάλυψε γιατί ήθελε ένα τόσο εντυπωσιακό κόσμημα.

«Είμαι μεγαλόσωμη γυναίκα και έχω αρκετά μεγάλα δάχτυλα, οπότε πρέπει να είναι… αυτό που θα πω ίσως ακουστεί κάπως άσχημο… τουλάχιστον 15 καρατίων ή και περισσότερο».

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Ο Γιώργος Φραγκούλης εξήγησε στη συνέχεια πώς κατέληξε στην τελική επιλογή.

«Όταν όμως είδα ένα δαχτυλίδι 11-12 καρατίων, ήταν ήδη υπερβολικά μεγάλο. Ξέρεις, τα 15 καράτια είναι πάρα πολλά. Θα ήταν υπερβολικά κραυγαλέο και υπερβολικά ακριβό. Οπότε…».

Το δαχτυλίδι των 12 καρατίων με τις σμαραγδένιες λεπτομέρειες

Σύμφωνα με την Page Six, πρόκειται για ένα ειδικά σχεδιασμένο δαχτυλίδι από πλατίνα, με οβάλ διαμάντι 12 καρατίων, καμπύλη βάση και λεπτομέρειες από σμαράγδια, τα οποία επιλέχθηκαν επειδή αποτελούν την αγαπημένη πέτρα της Σαμπαλένκα.

Το κόσμημα σχεδιάστηκε από την Ισαμπέλα Γκρούτμαν, ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλο της Isa Grutman, η οποία συνεργάστηκε στενά με τον Γιώργο Φραγκούλη για τη δημιουργία του.

«Πάντα θαύμαζα την αγάπη και τη σχέση τους, οπότε ένιωσα απίστευτα κολακευμένη όταν ο Γεώργιος μου ζήτησε να σχεδιάσω αυτό το κομμάτι», είπε η Γκρούτμαν στην Page Six.

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Στη συνέχεια αποκάλυψε τις λεπτομέρειες της διαδικασίας σχεδιασμού.

«Περάσαμε μήνες δουλεύοντας στο σχέδιο, επιλέγοντας τις πέτρες και τελειοποιώντας κάθε λεπτομέρεια της κατασκευής, ώστε να είναι πραγματικά ξεχωριστό για την Αρίνα. Αυτό που το έκανε ακόμα πιο σημαντικό ήταν η ιδέα του Γεωργίου να ενσωματώσει σμαράγδια στο σχέδιο, καθώς είναι η αγαπημένη της πέτρα – μια προσωπική πινελιά που κάνει το δαχτυλίδι μοναδικά δικό της», πρόσθεσε.

Την ιδιαίτερη αυτή επιλογή σχολίασε και η Κρίστι Κουλινάν, συνιδρύτρια της Plum Diamonds.

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«Προσωπικές πινελιές όπως αυτή προσθέτουν ακόμη περισσότερο νόημα και σημασία σε μια τόσο μεγάλη στιγμή».

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Η ίδια εκτίμησε ότι η αξία του κοσμήματος ξεπερνά τις 750.000 δολάρια όταν πρόκειται για φυσικό διαμάντι, ανάλογα με την κοπή και τη διαύγειά του. Όπως ανέφερε, ένα αντίστοιχο δαχτυλίδι με εργαστηριακό διαμάντι θα κόστιζε περίπου 25.000 δολάρια.

Το μονόπετρο της Σαμπαλένκα συγκαταλέγεται πλέον ανάμεσα στα πιο εντυπωσιακά δαχτυλίδια αρραβώνων διασημοτήτων. Για παράδειγμα, το οβάλ μονόπετρο που χάρισε ο Τράβις Μπάρκερ στην Κόρτνεϊ Καρντάσιαν εκτιμάται ότι διαθέτει διαμάντι 10 έως 12 καρατίων με αξία περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια, ενώ το διαμάντι σε σχήμα καρδιάς που παρουσίασε η Κρις Τζένερ το 2023 υπολογίζεται στα 10 καράτια και εκτιμάται ότι αξίζει περίπου 1,2 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με ειδικούς.

Ποιος είναι ο Γιώργος Φραγκούλης που θα παντρευτεί με την Αρίνα Σαμπαλένκα

Το ζευγάρι εμφανίστηκε για πρώτη φορά μαζί τον Απρίλιο του 2024, ένα μήνα μετά τον τραγικό και πρόωρο θάνατο του πρώην φίλου της Σαμπαλένκα, Κωνσταντίν Κολτσόφ, ο οποίος αυτοκτόνησε τον Μάρτιο του 2024.

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Σε συνέντευξη που έδωσε τον Αύγουστο του 2024 στο περιοδικό PEOPLE, η Σαμπαλένκα μίλησε ανοιχτά για το πώς ο Φραγκούλης ήταν η μεγαλύτερη πηγή στήριξης της, ενώ προσπαθούσε να ξεπεράσει τον πόνο της. «Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος και ήμουν πολύ χαρούμενη που τον είχα στο πλευρό μου, πάντα να με ενθαρρύνει, πάντα να φροντίζει να κάνουμε κάτι διασκεδαστικό», είπε.

Γεννημένος και μεγαλωμένος στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας και με καταγωγή από την Θεσσαλονίκη ο Γιώργος Φραγκούλης σπούδασε νομικά στο FAAP (Fundação Armando Alvares Penteado) το 2014, όπως είπε στο Forbes Brazil τον Ιούλιο του 2023. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι δεν πήρε το πτυχίο του ούτε έδωσε τις εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας ασκήσεως του δικηγορικού επαγγέλματος στη Βραζιλία. «Πάντα ήξερα ότι δεν θα γίνω δικηγόρος», είπε ο Φραγκούλης. «Αυτό που πραγματικά ήθελα ήταν να γίνω επιχειρηματίας».

Στη συνέχεια, ίδρυσε την Oakberry. Η μάρκα συνδέεται με την βραζιλιάνικη καταγωγή του, καθώς το κύριο συστατικό του προϊόντος, τα μούρα ακάι, συλλέγονται στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου. «Το ακάι, ως φρούτο, υπάρχει μόνο χάρη στην κουλτούρα επιβίωσης των κοινοτήτων που ζουν στις όχθες των ποταμών στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου», δήλωσε ο Φραγκούλης στο Forbes Brazil τον Ιούνιο του 2023.