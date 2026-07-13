Η χρυσή δεκάδα

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Στη δεύτερη και τρίτη θέση της κατάταξης βρέθηκαν η Βιέννη και η Μελβούρνη αντίστοιχα, ενώ η Δυτική Ευρώπη διατηρεί τον τίτλο της πιο βιώσιμης περιοχής διεθνώς.

Οι πόλεις της Ασίας σημείωσαν σημαντική πρόοδο λόγω επενδύσεων στην υγεία, εξισορροπώντας την πτώση που παρατηρήθηκε στη Μέση Ανατολή εξαιτίας της αστάθειας.

Η Δαμασκός παραμένει η λιγότερο βιώσιμη πόλη στον κόσμο, ενώ η Τεχεράνη και το Κίεβο καταλαμβάνουν επίσης χαμηλές θέσεις λόγω των συνεπειών των πολεμικών συγκρούσεων.

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Η Κοπεγχάγη διατήρησε για δεύτερη διαδοχική χρονιά την κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης των πιο βιώσιμων πόλεων, σύμφωνα με τη νέα ετήσια έκθεση του Economist Intelligence Unit (EIU). Με αυτόν τον τρόπο άφησε ξανά στη δεύτερη θέση τη Βιέννη, η οποία είχε αναδειχθεί πρώτη για τρία συνεχόμενα χρόνια πριν από το 2025.

Η κατάταξη αξιολόγησε 173 πόλεις από όλο τον κόσμο με βάση πέντε βασικούς άξονες: τη σταθερότητα, το σύστημα υγείας, την εκπαίδευση, τις υποδομές, καθώς και τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Η πρωτεύουσα της Δανίας πέτυχε την ανώτατη βαθμολογία στις κατηγορίες της σταθερότητας, των υποδομών και της εκπαίδευσης. Όπως επισημαίνει το EIU, η πρωτιά της οφείλεται στον συνδυασμό αποτελεσματικών δημόσιων υπηρεσιών, σύγχρονων υποδομών, υψηλού επιπέδου ασφάλειας και πλούσιας πολιτιστικής δραστηριότητας.

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Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Βιέννη, ενώ την τρίτη κατέκτησε η Μελβούρνη. Ανοδική πορεία σημείωσε και το Σίδνεϊ, το οποίο ανέβηκε από την έκτη στην τέταρτη θέση της κατάταξης.

Η Ζυρίχη, που την προηγούμενη χρονιά μοιραζόταν τη δεύτερη θέση με τη Βιέννη, υποχώρησε στην πέμπτη θέση. Τη δεκάδα συμπληρώνουν η Γενεύη, η Οσάκα, η Αδελαΐδα, το Βανκούβερ και το Τόκιο.

Στη Βόρεια Αμερική, το Βανκούβερ ήταν η μοναδική πόλη που κατάφερε να εξασφαλίσει θέση στο παγκόσμιο Top 10, καταλαμβάνοντας την ένατη θέση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Χονολουλού εξακολουθεί να είναι η πόλη με την υψηλότερη κατάταξη, παρά την πτώση της στην 25η θέση. Η Νέα Υόρκη ανέβηκε στην 66η θέση, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στη βελτίωση των δεικτών σταθερότητας, λόγω της μείωσης της εγκληματικότητας και του χαμηλότερου εκτιμώμενου κινδύνου τρομοκρατικών επιθέσεων.

Στην αντίπερα όχθη, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρέασαν αρνητικά τις πόλεις του Κόλπου, οι οποίες σημείωσαν χαμηλότερες επιδόσεις στον δείκτη σταθερότητας. Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε η Μουσκάτ, που έχασε 14 θέσεις και βρέθηκε στην 123η, ενώ η Πόλη του Κουβέιτ υποχώρησε κατά 12 θέσεις, καταλαμβάνοντας την 105η θέση.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο παρατηρήθηκε βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, όταν οι κοινωνικές αναταραχές είχαν επηρεάσει αρνητικά τις επιδόσεις των πόλεων. Το Μάντσεστερ αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η πόλη με την υψηλότερη θέση στη χώρα, καταλαμβάνοντας την 52η θέση, μπροστά από το Λονδίνο, που βρέθηκε στην 54η, και το Εδιμβούργο, το οποίο κατετάγη 64ο.

Σε περιφερειακό επίπεδο, η Δυτική Ευρώπη παρέμεινε η πιο βιώσιμη περιοχή του κόσμου, αν και η μέση βαθμολογία της παρουσίασε μικρή υποχώρηση. Αντίθετα, η Ασία σημείωσε πρόοδο, κυρίως χάρη στη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Φουζόου της Κίνας, η οποία ανέβηκε επτά θέσεις, ως αποτέλεσμα των επενδύσεων στον τομέα της υγείας και των μεταρρυθμίσεων στη χρηματοδότηση του συστήματος περίθαλψης.

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Στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης εξακολουθεί να βρίσκεται η Δαμασκός, η οποία παραμένει η λιγότερο βιώσιμη πόλη παγκοσμίως. Η Τεχεράνη υποχώρησε στην 164η θέση λόγω των συνεπειών του πολέμου, ενώ το Κίεβο κατατάχθηκε 166ο εξαιτίας της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Η επικεφαλής αναλύτρια του EIU, Άνα Νίκολς, επισήμανε ότι η συνολική παγκόσμια βαθμολογία βιωσιμότητας παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Όπως ανέφερε, η επιδείνωση των συνθηκών σταθερότητας στη Μέση Ανατολή εξισορροπήθηκε από τη σημαντική πρόοδο που καταγράφηκε στις υπηρεσίες υγείας σε πολλές ασιατικές χώρες.

Η χρυσή δεκάδα

1. Κοπεγχάγη (Δανία)

2. Βιέννη (Αυστρία)

3. Μελβούρνη (Αυστραλία)

4. Σίδνεϊ (Αυστραλία)

5. Ζυρίχη (Ελβετία)

6. Γενεύη (Ελβετία)

7. Οσάκα (Ιαπωνία)

8. Αδελαΐδα (Αυστραλία)

9. Βανκούβερ (Καναδάς)

10. Τόκιο (Ιαπωνία)

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