Τη μείωση του ανώτατου ορίου τιμής για το ρωσικό πετρέλαιο από 60 σε 45 δολάρια ανά βαρέλι και, για πρώτη φορά, την επιβολή απαγόρευσης συναλλαγών στους αγωγούς Nord Stream I και II, προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο 18ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Εάν εγκριθεί θα πρόκειται για το πιο σκληρό πακέτο μέτρων κατά της Ρωσίας των τελευταίων μηνών, που στοχεύει άμεσα στα έσοδα του Κρεμλίνου από τις εξαγωγές πετρελαίου και στη χρηματοπιστωτική του αντοχή. Ωστόσο δεν αποκλείεται να προκαλέσει ρωγμές στο εσωτερικό της ΕΕ, καθώς κάποια κράτη–μέλη εμφανίζονται ήδη επιφυλακτικά, αλλά και να δυσκολέψει περαιτέρω τις σχέσεις με τις ΗΠΑ.

Η Επιτροπή χθες πρότεινε τη δραστική μείωση του πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου, από 60 δολάρια στα 45, προκειμένου να περιοριστούν περαιτέρω τα έσοδα της Μόσχας από εξαγωγές. Το θέμα θα τεθεί στη Σύνοδο Κορυφής της G7 στον Καναδά στο τέλος της εβδομάδας, όπου και αναμένεται να αποσαφηνιστεί η στάση των ΗΠΑ, με την Ουάσιγκτον να διατηρεί επιφυλάξεις για τις πιέσεις προς τη Ρωσία.

Η μείωση του πλαφόν, όπως τόνισε και η Κάλλας, θα επιφέρει ισχυρό πλήγμα στα κρατικά έσοδα της Ρωσίας, ειδικά σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη φθορά του κρατικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων και την υποτίμηση του ρουβλίου.

Όμως εάν οι ΗΠΑ αντιδράσουν αρνητικά στην πρωτοβουλία της ΕΕ τότε θα πρόκειται για ένα ακόμη πλήγμα στην ΕΕ από τον αμφίβολο πλέον σύμμαχό της.

Ωστόσο δεν είναι μόνο οι ΗΠΑ που προβληματίζουν, καθώς η Ουγγαρία και η Σλοβακία τηρούν φιλορωσική στάση και επικρίνουν τις προσπάθειες της Ενωσης για επιβολή κυρώσεων προς τη Μόσχα με το επιχείρημα ότι βλάπτουν την ΕΕ.

Europe is putting Nord Stream 1 & 2 behind for good.



We also propose to lower the oil price cap from 60 to 45 $ per barrel.



Oil is one third of Russia’s government revenues.



We need to cut this source.



We'll discuss how to best coordinate with partners at the G7 Summit.